Nem megszűnt, bővült a vaddisznóveszély Debrecenben

Április elején még arról számoltunk be, hogy a város főjegyzője által februárban kért rendőrségi engedéllyel négy vaddisznót kilőttek a Kartács utcához közeli erdős területen.

Később Papp Zoltán, a megyei vadászkamara titkára már tíz állat elejtéséről adott hírt, s ezzel együtt megszűntek a panaszos bejelentések a környékről.

Ám májusban lejárt az engedély, amit azonnal nem hosszabbított meg a rendőrség.

S, ha ez még nem lenne elég, bejelentés érkezett egy újabb vaddisznóval ütközésről, csakhogy az nem a korábbi helyszínen, a Pallagi úton történt, hanem a 33-as főút bevezető szakaszán, a körforgalomhoz közel.

Ekkor kerestük meg a kilövésre kijelölt Varga Ferenc hivatásos vadászt, mi várható, ha nem folytatódik a disznók gyérítése.

A lakóterület melletti erdős parkban bicikliző, kutyát sétáltató vagy csak arra járó emberek békésen kerülgetik a sűrűből kilépő vaddisznókat az ösvényen. Ilyen és ehhez hasonló videók tucatjait lehet megtalálni az interneten, ha az állat nevét Berlinnel társítva beírjuk a keresőbe.

Még olyan felvétel is akad, ahol egy fiatal lány a kezéből eteti a konda tagjait, mintha csak házi kedvencek lennének. Ám az idilli jelenetek esetleges folytatása már nem látható, hiszen elnevezéséhez hűen kiszámíthatatlan, mit tesz a vaddisznó a következő pillanatban, főleg, ha veszélyben érzi a kicsinyeit.

Komolyan kell venni!

A fenti jelenetek azért Debrecenben nem fordulhatnak elő, de ehhez szükséges a rohamosan szaporodó állomány gyérítése, illetve belterületen kívülre szorítása – véli Varga Ferenc hivatásos vadász. A Kartács utca és környékén már mindennapos veszélyt jelentő vaddisznók kilövésével megbízott szakember szerint Berlin jó példa arra, hogy ha egy település nem lép időben, akkor utólag már nagyon nehéz a problémát kezelni, a minimum 4 ezer állat szinte megoldhatatlan feladatot jelent a német fővárosban. Ott már a város alkalmazásában lévő vadászok küzdenek a további térhódításuk ellen, nálunk még elég, ha valaki komolyan véve a feladatát, annyi disznót lő ki, ami szükséges az egészséges egyensúly fenntartásához.

A Hortobágyon dolgozó, ott is vadászó Varga Ferencet, aki az őt megbízó Papp Zoltán megyei fővadásszal együtt maga is a Kartács utca környékén lakik, ilyen embernek ismerik. Egy ottani lakó számolt be arról, hogy a férfi saját költségén hét vadlest állított fel, és nagyon sok időt áldozott az állatok becserkészésére.

A gyérítésre kapott júniusig szóló engedély lejártáig Papp Zoltánnal közösen tíz vaddisznót lőttek ki, a malacos kocákat viszont megkímélték.

Ki kell szorítani!

Körültekintően látott munkához, előbb felmérte a teljes belterületi részt, és először a fák között meghúzódó hajléktalanokat helyeztette el máshová. Felszámoltatta a „tanyáikat”, amiben nagy segítségére volt a szintén a Kartács utcán lakó Szemerédy Zsolt, a Refomix Kft. vezetője. Azután kijelölte a szigorúan betartandó lőfolyosókat, melyekben egy célt tévesztett lövedék sem találhat el senkit. Ehhez éjjellátó készüléket is felhasznált, így szembesült azzal a ténnyel, hogy még akkor is sokan kódorognak az erdős részeken, ami fokozott elővigyázatosságot követelt. Éppen emiatt még inkább szóba jöhetne a disznók befogása, majd megfelelő területre szállítása, ám az a módszer nagyon költséges, azaz marad az állomány gyérítése mint problémamegoldás.

Mivel az állat nagyon alkalmazkodó és szapora, az egyetlen célravezető módszer a belterületről való kiszorításuk, majd ezt az állapotot a folyamatos zavarásukkal fenn kell tartani. Természetesen a fegyverropogás időlegesen elűzi őket, de nem szabad abbahagyni a riasztásukat, ami tervszerű munkát igényel – állítja Varga Ferenc. Ezért (saját) pénzt, fáradtságot nem kímélve két és fél hónapon át lelkiismeretesen „űzte a vadat”, de júniustól ezt a tevékenységet abba kellett hagyni, s rögtön kezdtek visszarendeződni a dolgok. Ráadásul újabb helyszínnel bővült a vaddisznóveszélyt jelző képzeletbeli térkép.

Ebben a hónapban a 33-as főút városi szakaszán ütközött egy autós az állattal, amely állítólag egymilliós kárt okozott a járműben. Ezt az információnkat a megyei rendőr-főkapitányságról nem erősítették meg, de azt igen, hogy június 6-án kevéssel este 11 óra előtt a TTL áruház magasságában egy disznó oldalról nekirohant egy kocsinak, amikor egy kisebb konda át akart kelni az úton. Pedig itt még arról sem lehet beszélni, hogy a fák közül léptek volna ki gyanútlanul, hiszen bokrok sincsenek az út mentén. Varga Ferenc szerint azok az állatok is az M35-ös elkerülőút alatti vasúti pályán keresztül érkezhettek Józsa felől, majd az Agrárgazdaság Kft. földjein át a Metro áruház mögötti területre vették az irányt, ott több is tanyázik belőlük elhagyott, lepusztult épületekben.

Nem elég lőni

Itt érkeztünk el egy nagyon fontos részéhez a problémának: a kiváltó okokat kellene először megszüntetni. Varga Ferenc javasolta is az önkormányzatnak, hasson oda, hogy a Kartács utca bal oldalán található rendezetlen ingatlanokon legalább a derékig érő gazt takaríttassák el a tulajdonosokkal, mert a disznók kedvelt helye. Ugyancsak meg kellene akadályozni a szemetelést, a szerves hulladék lerakását az erdőben. Legfőképpen azonban nem szabadna beengedni lakott terület közelébe az állatokat, ezért a riasztásukat rendszeresen kellene végezni.

Új engedély februárig

Az anyaggyűjtés közben még nem dőlt el, a rendőrség a főjegyző kérésére meghosszabbítja-e a kilövési engedélyt. Ugyanis nyilvánvaló, hogy folytatni kell a munkát, ahogy Papp Zoltán, a vadászkamara titkára Varga Ferenchez hasonlóan nevezte tevékenységüket, amit sport­vadászra nem lehet bízni. Szakirányú középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokkal szerezhető meg hozzá a hivatásos képesítés. A hét közepén jött a hír: megvan a hosszabbítás február végéig, így – amennyiben a döntést nem fellebbezik meg – folytathatják a gyérítést, amibe egy harmadik, hortobágyi hivatásos vadászt is bevonnak.

Berlin, Tusnádfürdő, Debrecen. Mindhárom városban a vadak okoznak problémákat: az erdélyi üdülőhelyen a medvék, a német fővárosban és a hajdúsági megyeszékhelyen a vaddisznók. Az elmúlt években a Naplóban megjelent cikkek, illetve a szomszédos hasábok alapján megállapítható: nem minden vadnak való vidék a Nagyerdő, vagy legalábbis nem annyinak, mint ahány a területen él. Szabó Zsolt László írása.

