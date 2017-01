Nem lett keserű a Várda, siker után jöhet a Fradi

Annak ellenére, hogy a Kisvárda Master Good SE női kézilabdacsapata 9 forduló után mindössze 4 pontot szerzett, nem ígérkezett sétagaloppnak a DVSC-TVP szabolcsi bajnokija a hétvégén. Ezt a tézist támasztották alá a házigazdák, akik jól kezdték a meccset, egészen a 20. percig náluk volt az előny. Az első félidő hajrája a Lokinak sikerült jobban, 14–11-es debreceni fórt mutatott az eredményjelző a szünetben. A második játékrészben végig a DVSC vezetett, igaz a hajrára a Kisvárda felzárkózott egyetlen találatra, ám erre is volt válaszuk Karina Jezsikaváéknak, akik végül 29–26-ra behúzták a meccset.

Élvezetes mérkőzés

– Már a meccs előtt megtudtuk, hogy sok szurkoló elkísér bennünket Kisvárdára, s ez beigazolódott. A bemelegítésre odaértek a drukkerek, így kellő magabiztosságot adtak a csapatnak. A szurkolók természetesen a meccsen is kitettek magukért, túlharsogták a várdai nézőket, így szinte hazai pályán kézilabdáztunk – elevenítette fel a történteket Varsányi Nóra, a cívisvárosiak jobbszélsője, aki kifejezetten jó véleménnyel volt a riválisról. – Jó csapat, óriási rejtély, hogy miért csak négy pontot szereztek eddig. Nem egyszerű Kisvárdán játszani, ezt most saját bőrünkön tapasztaltuk. A mérkőzés első részében sokat hibáztunk és fegyelmezetlenek voltunk, ezért vezethettek a vendéglátók. Szerencsére utána jobban koncentráltunk, így tudtunk fordítani. A pauzát követően jól kezdtünk, ám amikor lett volna esélyünk leszakítani őket, rendre rontottunk, ekkor éltek a sansszal, s felzárkóztak. A meccs vége ismételten a miénk volt, így nagyon értékes pontokat szereztünk. Szerintem kifejezetten jó, élvezetes mérkőzésen gyűjtöttünk be 2 bajnoki pontot. Biztos vagyok benne, hogy a közvetlen riválisainknak sem lesz könnyű a Kisvárda ellen, ők is megizzadnak majd.

Jön a Fradi

A kisvárdai pontok nemcsak a végelszámolásnál jönnek jól, hanem önbizalom tekintetében is, amire most nagy szükség lesz, hiszen pénteken a Ferencváros érkezik a Hódosba. – A Fradi a meccs esélyese, hiszen egy stabil BL-csapatról beszélünk, amely gárda tele van válogatottakkal. Ennek ellenére ígérhetem, nem feltartott kezekkel lépünk pályára ellenük, remélem, nagyon kemény csatára késztetjük majd a zöld-fehéreket. Biztos vagyok benne, hogy Tone Tiselj jól feltérképezi az FTC-t, remekül felkészít bennünket, s ezt kihasználva megnehezítjük a vendégek dolgát. Mindent bele kell adnunk! – fogalmazott a DVSC-TVP csapatkapitány-helyettese.

Jegyek elővételben

A Loki tájékoztatása szerint már több mint kétszáz belépő elfogyott a pénteki DVSC-TVP–Ferencváros bajnoki mérkőzésre. A jegyeket elővételben továbbra is a Hódos Imre-sportcsarnok hátsó, személyzeti portáján lehet megvásárolni, minden nap 6 és 18 óra között. A mérkőzés napján, azaz január 13-án, pénteken 14 óráig lehet elővételben jegyet venni, a pénztár 15.30-kor nyit ki, persze csak akkor, ha marad belépő.

