Nem lesz több Igor-gól

Itt a vége: a negyvenkét esztendős Igor Bogdanovics bejelentette, befejezi aktív futballpályafutását és a jövőben csak a Hajdúböszörményi TE labdarúgóinak irányítására koncentrál. A szerb sportoló egészen idáig a Balkány együttesében lőtte a gólokat, legutóbb gólkirály is lett a megyei első osztályban 28 találattal, mellette pedig a böszörményi U19-es gárdát edzette. Emellett most a HTE felnőtt együttesét is rábízták, amely az elmúlt szezonban kiesett a megye I-be.

Nehéz döntés volt

Nagyon nehéz döntés volt ez, sokat tanakodtam magamban a tükör előtt, de egyszer meg kellett hoznom

– árulta el a Naplónak a pályafutása során felnőtt bajnokin 274-szer eredményes tréner. – Sokat már nem tervezhettem futballistaként, bár még játszhattam volna pár évet, de már lefelé tartott a karrierem. Szeretném kipróbálni magam, hogy mire vihetem az edzői pályán. Ráadásul most jött a hajdúböszörményiek megkeresése, ami nagyon szimpatikus volt számomra. Az a koncepció, hogy helyi kötődésű fiatalokból 2-3 éven belül olyan csapatot kovácsoljunk, amely stabilan jól tud szerepelni az NB III-ban – vázolta a terveket Igor Bogdanovics.

Fotó: Facebook

Az aktív pályafutás befejezése apropóján szóba kerültek a játékosmúlt legemlékezetesebb pillanatai is. – 1991 óta voltam profi futballista, ez alatt az idő alatt volt bőven sok pozitív élményben részem. Amikor elkezdtem focizni, arra vágytam, hogy az anyaegyesületemben, a Vojvodinában lehessek felnőtt játékos, ez megadatott. Ezt követően az volt a célom, hogy legnagyobb szerb klubban, a Crvena Zvezdában is pályára lépjek, ez is összejött. Voltam szerb, illetve jugoszláv válogatott. Ami a magyarországi karrieremet illeti, a legnagyobb boldogság az volt, amikor megszereztük a DVSC történetének első bajnoki címét 2005-ben.

Számos sikerben lehetett részem Debrecenben, a városra mindig hálás szívvel fogok gondolni.

De megemlíteném az utolsó két aktív évemet, amikor a balkányiakkal zsinórban megnyertük a megye II-es majd a megye I-es bajnokságot – sorolta Bogdanovics.

S hogy melyik Igor szerint a legszebb találata?

– A Hajduk Split elleni hazai meccsen a remekül játszó csapatársaknak köszönhetően fejeltem két gólt. Az első nem csak a legszebb volt mind közül, de talán a legfontosabb is.

HBN

Intelligens játékos volt

– Már az első próbajátéka alkalmával feltűnt, hogy mennyire intelligens futballista – mondta Bogdanovicsról az egykori csapattárs, a Loki ikonja, Sándor Tamás. – Remekül helyezkedett, nagyon érezte az összjátékot, mi különösen szerettünk egymáshoz passzolni. Emellett nagyon gólerős volt, mindig meg lehetett játszani, és általában gólra is váltotta a helyzeteit.

Névjegy

Születési dátum: 1974. 09. 25.

Magasság: 182 cm

Súly: 75 kg

Láb: jobb

Poszt: csatár

NB I-es mérkőzés/gól: 126/49

Válogatott/gól: 7/2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA