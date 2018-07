Nem lepte meg a Lokit a Puskás a játékával

A Puskás Akadémia ellen nyitotta szombaton az OTP Bank Liga új idényét a DVSC csapata, mely ezúttal 1–0-ra győzte le a riválisát. A találkozó után keserédes mosollyal jegyezte meg a házigazdák egyik segítője, hogy az eddig lejátszott tíz-egynéhány Loki-PAFC tétmeccsen csupán egyetlen alkalommal, az áprilisi Magyar Kupa odavágóján tudták csak felülmúlni a Debrecent. Igaz, akkor 4–0-ra. „De amíg a DVSC-ben olyan tehetséges fiatalok is játszanak, mint az a 21-es, vagy a 29-es…” – nem folytatta, mert éppen kilépett az öltöző ajtaján a 29-es mezt viselő játékos, az immár hatodik bajnoki mérkőzésén túl levő Kusnyír Erik. A Kárpátaljáról származó belső védő még csak 18 éves, de szinte már alapembere a csapatnak.

Azok az extra passzok

Jól érzem magam a Lokiban! A csapattársak megbíznak bennem, segítenek, pályán belül éppen úgy, mint a pályán kívül. Ha valamit nem jól csináltam, azt megbeszéljük és az alapján is megpróbálom kijavítani”

– mondta a halk szavú játékos a szombati mérkőzés után.

Kusnyír játékán egyáltalán nem érezni a fiatal korát. A Puskás Akadémia ellen is hatásosan védekezett, a Loki térfelén pontos becsúszásaival, jó ütemű belépéseivel vétette magát észre. Ha pedig a szélen megszerezte a labdát, pillanatok alatt az ellenfél kapuja közelében volt és igyekezett pontosan beadni. Most ugyan nem, de az előző mérkőzéseken nem egyszer gólpasszt adott a támadó középpályásoknak vagy a csatároknak.

– A hatékony védekezés mellett játékunk lényege, hogy sok helyzetet alakítsunk ki, amiből természetesen én is kiveszem a részem. Feladatom nekem is, hogy szélről beadásaimmal „tömjem” a kapu elé robbanó befejező embereket. Cseppet sem lepett meg minket a Puskás a játékával. A mögöttünk lévő bajnoki szezonban is, és a Magyar Kupában is játszottunk ellenük. Tudtuk, hogy tartani fogják a labdát. Így is történt, csak passzolgattak hátul. Nyilván volt pár beadásuk, de abból nem alakult ki komolyabb helyzet, sőt ezen a meccsen egyáltalán nem akadt gólhelyzetük. Mi semmi extrát nem csináltunk, megnyertük a mérkőzést.

Úgy érzem, ennél többre lehetek képes, sokkal többet ki tudtam volna hozni magamból.”

Most hiányoztak az extra passzok, amelyek pontosan megtalálják a kapu elé érkező játékostársaimat. De természetesen a győzelem ténye a legfontosabb. Ezúttal is sok helyzetünk volt, például a szögletekből. A helyzetkihasználást sokkal többet kell gyakorolni, és akkor minden rendben lesz – összegzett a fiatal játékos, majd köszönetét fejezte ki azoknak a szurkolóknak, akik elkísérték és segítették őket Felcsúton.

Tévés meccsek

A Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette az OTP Bank Liga 3-4. fordulójának pontos menetrendjét. A Loki augusztus 4-én, szombaton 18 órától a Diósgyőrt fogadja a Nagyerdei Stadionban, míg augusztus 11-én, szombaton 17 órától a Pancho Arénában lép pályára a Mol Vidi FC vendégeként. Mind a két összecsapást közvetíti majd a televízió: a Diósgyőr elleni találkozó a Duna World, míg a Videoton elleni meccs az M4 Sporton lesz látható.

