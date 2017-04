Nem leányálom Ebesre közlekedni, ha nem a 4-es főút felől megyünk

Egyik olvasónk arról számolt be, hogy naponta négyszer közlekedik azon az (48101-es jelű) úton – Horváth tanyán keresztül – ahol még busz is jár. Kifejtette: nemcsak az aszfalt minőségével, a sok kátyúval és foltozásokkal van probléma, hanem azzal is, hogy keskeny az útpálya, egy teherautó és egy személygépkocsi nehezen fér el egymás mellett. Nyáron sok a biciklis is azon a szakaszon, bár mint fogalmaz, ő félne ott kerékpározni. A férfi szerint az út javítása azért is indokolt lenne, mert ha a közeli 4-es főúton baleset történik, akkor a forgalmat csak arra a rossz minőségű útra lehet terelni.

Velkei Lilla, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője ezzel kapcsolatos kérdéseinkre azt közölte, hogy a 4,3 kilométer hosszú 48101-es jelű bekötőút szélessége a mellékutakra országosan jellemző hat méter, melynek külterületi részén naponta átlagosan 482 jármű közlekedik. Az út aszfalt makadám kopóréteggel rendelkezik, ebből következően a felülete – főleg a külterületi szakaszon – egyenetlenebb. A bekötőúton utoljára 2004-ben végeztek állagmegóvó beavatkozást, melynek során felületi bevonattal látták el a külterületi szakaszt. A teljes felújítás a közút becslése szerint hozzávetőlegesen 600 millió forintba kerülne. A Debrecent Hajdúszováttal összekötő – nagyjából a 4-es főúttal párhuzamos – 4805-ös jelű összekötő út érintett szakaszát 2009-ben hozták rendbe.

Csak karbantartás

Velkei Lilla hozzátette: a kátyúzási munkákat ütemezetten végzik, a balesetveszélyes kátyúk javítását követően a gyorsforgalmi és főutakon (autópályákon, autóutakon), majd a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű mellékutakon (összekötő- és bekötőutakon) dolgoznak.

Ráférne a felújítás | Fotó: Matey István

Az említett út biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról is gondoskodnak, folyamatosan végzik a szükséges kátyúzási, növényzet gondozási és egyéb karbantartási feladatokat. Teljes körű megújítást azonban ott most nem terveznek – derült ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjének válaszából.

HBN–OCs

