Nem látni az ingatlanpiaci rali végét

– A tavalyi árakhoz képest 10-15 százalékos növekedés volt eddig idén a debreceni használt lakások árában, és további emelkedésre számítunk – mondta el érdeklődésünkre Kiss Sándor ingatlanközvetítő, értékbecslő. – Ezen belül a panelek ára valamivel többel, 12-15 százalékkal, a téglaépítésűeké 10-12 százalékkal emelkedett.

Idén további 5-10 százalékos növekedés lehet, és ennek a tendenciának még nem látni a végét, valószínűleg jövőre is folytatódni fog, talán ha év végére megáll”

– osztotta meg az ingatlanértékesítéssel foglalkozó szakemberek várakozásait. Hozzátette: hosszú ideig nagyrészt a készpénzes vásárlók általi kereslet gerjesztette az árnövekedést.

Kiss Sándor ingatlanszakértő

– Ami változás a korábbiakhoz képest, hogy mostanra már nem a készpénzes vevőkből van a legtöbb; úgy is mondhatnánk, aki befektetési céllal keresett lakást, az már megvette. Jelenleg a használt lakást vásárlóknak 80 százaléka bankkölcsönhöz folyamodik. Pedig az már meggondolandó, hogy ilyen magas árak, 20-30-40 százalékos önerő és később esetleg változó mértékű kamat megfizetésének kötelezettsége mellett érdemes-e hitelből vásárolni – véli Kiss Sándor. Hangsúlyozva, hogy valamely ingatlan ára sok tényezőtől függ, nagyon nagy mértékben annak elhelyezkedésétől; általánosságban azt mondta, Debrecenben a használt lakások négyzetmétere jelenleg 200-300 ezer forintba kerül, ami az öt évvel ezelőtti áraknál mintegy 40 százalékkal magasabb.

A kicsiket keresik

A szakember szerint az elmúlt időszak ingatlanpiaci boomjának több oka is volt, egyrészt a csok növelte a vásárlási kedvet. Továbbá, mindig vannak olyan emberek, akik élethelyzetükből adódóan vásárolnak lakást; nő a család, vagy épp kirepülnek a gyerekek. Sokan pedig a megtakarításaikat tették ingatlanba, ami mindig biztos befektetés – sorolta Kiss Sándor. – Utóbbiak közül jó néhányan a vásárláshoz még hitelt is felvettek, mert kiszámolták, hogy ha kiadják bérbe az ingatlant, akkor is megéri nekik. No és mindig akadnak olyanok, akik akár erőn felül is bevállalják a tulajdonszerzést, úgy is, hogy a vételár 70-80 százalékát hitelből fedezik. Mindez összeadódik, a környezetünk arrafelé visz, hogy ingatlanba fektessünk, és a jelentős kereslet természetesen emeli az árakat – mutatott rá.

Megjegyezte, a befektetési célú vásárlás jellemzően a kisebb, egy-másfél szobás, vagy 1 + 2 félszobás lakásokra irányul, mert ezek szükség esetén könnyen eladhatók, a leggyorsabban forognak az ingatlanpiacon.

Jó a távfűtés is

Kiss Sándor úgy látja, mostanra lényegében kiegyenlítődött a távfűtéses panel és a gázfűtéses téglaépítésű lakások keresettsége. A vevők már nem idegenkednek az előbbitől: nagyon sokat korszerűsödtek a távfűtési rendszerek, fejlesztésükkel, a fogyasztás mérésének bevezetésével rentábilissá vált a panellakások fűtése; már nem megy az utcára a szabályozhatatlan radiátorok hőfeleslege, mint húsz éve. Amellett, sokan épp a biztonságossága miatt választják a távfűtést, szemben a bizonyos veszélyeket hordozó gázfűtéssel. Utóbbiból is mára a konvektoros lakások helyett inkább a zárt égésterű, vagy a lakótéren kívüli kazánnal ellátott ingatlanokat keresik.

Természetesen itt is számít, hol van a ház: például egy egyetem környéki gázfűtéses lakás jóval könnyebben eladható, mint mondjuk egy Mikepércsi úton lévő.”

Fél év

Tapasztalatai szerint az is megjelenik az árakban, ha panelprogramon esett át a ház; esztétikusabbak, hőtechnikailag előnyösebbek a lakások, azonban nem mindegy, hogyan sikerült a felújítás. – Ahol komplex hőszigetelés, nyílászárócsere valósult meg megfelelő szellőzőrendszer kialakításával együtt, ott jobb áron és hamarabb kelhetnek el a lakások. Sajnos azonban, vannak házak, ahol a szellőzést nem jól oldották meg, itt vizesedik, penészedik a fal, ami jól látható és nyilván nem segíti az eladhatóságot – mondta Kiss Sándor, hozzátéve, hogy a lakást keresők elég jól felkészültek, tudják, mit kell megnézni, mire kell rákérdezni a kiszemelt ingatlannál.

A legkelendőbb egy-másfél, vagy 1 + 2 fél szobás, jó állapotú, jó helyen lévő (például egyetemhez közeli) lakások gyakorlatilag egy hónap alatt eladhatók. Nehezebben megy el a nagy ingatlan vagy a családi ház: ha fél év alatt nem sikerül eladni, akkor ott valamilyen extrém körülmény van, rendszerint túl magas áron kínálják az ingatlant.

SzT

A családi házat nem veszik

Nem kedvező a helyzet a családi házak esetében, áruk minimálisan nőtt, vagy szinten van. – Egy 80-as, 90-es években épült tetőteres családi házat nagyon nehéz ma eladni. Ezek műszaki állapota jellemzően elég leromlott, korszerűsítést igényelnének, ami igencsak költséges, már csak azért is, mert alig találni építőipari szakembert a munkára. A tetőtér mára kevésbé divatos és keresett, és a felújítása is nehezebb. Családi ház kategóriában inkább csak a 2000 után épülteket keresik a vevők, abból is a jó minőségű, felújított, rendben tartott, jó környezetben lévő igazán eladható – mondta Kiss Sándor, ingatlanszakértő.

Az új a luxus felé megy

Az új építésű lakások piaca szintén forog: az ezekre vonatkozó, 5 százalékra csökkentett áfa és a különböző támogatási lehetőségek (csok), növelték az igényeket – adott betekintést ebbe a piacba is Kiss Sándor. – Ma azt látni, hogy az új építések valamilyen típusú igények irányába mennek el: extra küllem vagy szolgáltatások, vagy a luxus kategória felé hajlanak. Ezen a piacon ott vannak a külföldi vevők, vagy külföldről hazatelepülő vevők, ők házat és lakást is keresnek. Az árak szintén változóak, de úgy 450 ezer forint négyzetméterenkénti ártól akár 6-700 ezer forintig is felmehetnek – magyarázta. Úgy véli, hiába épült sok lakás az elmúlt időszakban, nem vált telítetté a piac. Részben azért, mert befektetésnek mindig alkalmas az ingatlan, illetve mert folyamatos a forgás: mindig vannak, akik élethelyzetükből adódóan költöznének.

