Nem keresett új „foglalkozást” a vádlott

Mint különös visszaesőt, halmazati büntetésül 6 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte kedden a Debreceni Járásbíróság T.S.-t, akit kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint oktatási feladatok ellátására rendelt épület közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondott ki bűnösnek. Vele szemben mintegy félmillió forintnyi vagyonelkobzást is elrendelt a bíróság, valamint kötelezte 1 millió 422 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Iskola közelében

A bíróság által megállapított tényállás szerint T.S. 2014 januárjától 2015 szeptemberéig kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kereskedett Debrecenben. Marihuánát, amfetamin tartalmú port, azaz speedet árusított, azokat ismeretlen forrásból szerezte be, majd értékesítette több embernek.

A 2015. szeptember 3-án délután egy debreceni iskolától néhány méterre adott át egy nőnek fehér port tartalmazó műanyag zacskót, később a nyomozás során a lefoglalt tasak felületén amfetamint tartalmazó anyagmaradványt azonosítottak.

Új anyag

T.S. 2015 szeptemberében vásárolt 10 gramm ADB-Fubinaca nevű pszichoaktív anyagot egy ismeretlen személytől. Ebből szeptember 5-én este a sértett csaknem 3 grammot vett a vádlottól, és a barátaival közösen elfogyasztotta. A négy ember a pszichoaktív anyag felszívása után nem sokkal rosszul lett, majd mindannyian eszméletüket vesztették. Az Országos Mentőszolgálat másnap kora reggel értesítette a rendőrséget arról, hogy egy férfi meghalt, három másikat pedig a debreceni klinika sürgősségi osztályára szállítottak. A férfi egyértelműen az ADB-Fubinaca által okozott mérgezésbe halt bele – állapította meg a bíróság.

A vádlott másnak is adott el a szerből; az újabb vevő és két barátja szintén rosszul lett, ketten életveszélyes állapotba kerültek a drogtól. A vádlott és az ügy többi szereplője is rendszeresen kábítószerezett, már a vádbeli napot megelőzően is.

Rendszeresen árusította

T.S.-t másnap délelőtt fogták el otthonában a rendőrök, ahol a házkutatás során több kannabisszal és más kábítószerrel szennyezett eszközt, digitális mérleget, illetve kisebb mennyiségű kábítószert is lefoglaltak.

Dr. Mocsáry Eszter bíró az ítélet szóbeli indokolása során elmondta: részben a vádlott ténybeli beismerése, részben 27 tanú vallomása, valamint szakértők, orvos, toxikológus, vegyész nyilatkozata segítette a bizonyítást. Habár T.S. tagadta, hogy a szerekkel kereskedett volna, azt állította, csupán átadta másoknak, nem volt nehéz igazolni, hogy rednszeresen, pénzért árusította azokat. Általában mairhuánát, kisebb részben speedet, és egyéb, kábítószernek minősülő anyagokat árult. Az ADB-Fubinaca nevű szer az események idején új pszichoaktív anyagnak minősült, ma már szintén kábítószer.

Intő jel

A bíró emlékeztetett rá: a vádlottat többször elítélték, 2015 szeptemberében folyamatban lévő eljárás hatálya alatt állt, ettől függetlenül úgy döntött, ismét kábítószer árusításából tartja fenn magát. Ezt, a forgalmazott kábítószer mennyiségét, valamint az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodottságát mind súlyosító körülményként értékelte a bíróság a büntetés kiszabásakor. Enyhítő körülményként szerepelt az időmúlás, a vádlott részbeni, ténybeli beismerő vallomása és megbánó magatartása.

Mocsáry Eszter azt is kiemelte: nemcsak az elkövetők, hanem a fogyasztók számára is intő jel, hogy senki sem tudhatja, hogy amit az utcán vásárol, az mit tartalmaz. A vádlott által árult szertől egy ember meghalt, hatan kórházba kerültek, többen közülük kómába estek.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője a bűncselekmények téves minősítése és enyhítése végett jelentett be fellebbezést. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta. A büntetőügy másodfokon a Debreceni Törvényszéken folytatódik.

