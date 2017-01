Nem keresem a szót

Hozzáteszem egyáltalán nem vagyok oda írásműveim színvonalárt. Pusztán emiatt tehát olyan ritkán sértődöm meg, hogy soha. Egyébként is a szerző meglehetősen pontosan látja művének hibáit. Amely rövid önvizsgálat után általában azzal a konklúzióval zárul, hogy ezt csakis egy módon lehetett volna megakadályozni. Tudniillik, ha meg sem írom. Ám, ami azt érdesebb, illetve keményebb kritikákat illeti, az a hétköznapi beszélgetések során mindannyiunkat érinthet. Legyen bármi a foglalkozásunk, hivatásunk, elfoglaltságunk. Ha valaki egy szerencsétlen pillanatban arra a könnyelműségre adja fejét, hogy úgymond politizálni kezd akár egy baráttal, akár egy idegennel, olyan gödörbe kerülhet, ahonnan aligha lesz képes kikecmeregni. A helyzet természetesen nem vonatkozik arra a szituációra, amikor egyik fél engedelmesen bólogat a másik negyed vagy fél igazságaira. S inkább hallgat megspórolva magának ezzel egy gyorsan ható nyugtatót. Kár, hogy az a fajta hallgatás és vissza nem felelés a gyomoridegeket már korántsem kíméli. De beszélgetőpartnereink véleményét akkor is illik figyelmesen végighallgatnunk, ha semmit sem tanulhatunk belőle. Mi több, amikor annyira hemzseg a tárgyi tévedésektől, hogy csak a Debrecenben divatos masszív, halmozottan beton irányzatú épületek védelme okán nem szakad rá (és rám) a plafont. Mindenesetre, valamikor, a rendszerváltáshoz időben jóval közelebb nagyon kedvelt és szeretett fiatalabb rokonaimmal vitába keveredtem azt taglalva, hogy mit várhatunk a gomba módra szaporodó, majd később felmorzsolt pártoktól. Pedig akkor még sem is sejtetjük a jövőt. A rokoni diskurzusból nem lett összeveszés vagy haragszom rád. Ám sok családban igen. S még több évtizedes barátságot tett semmissé egy pillanat, amikor kiderül, hogy nem ugyanazt a pártot választották kedvencüknek. Így azok, akik a minap még együtt söröztek, másnap már nem is köszöntek egymásnak, s elfordították a fejüket, ha az utcán találkoztak. Politikai tűrőképességünk alighanem soha jobban nem lesz próbára téve, mint a legközelebbi választáson. Elértünk ugyanis arra mélypontra, ahonnan ugyan van még lejjebb is, de ha még lejjebb süllyednénk, akkor végleg kiírnák magunkat a viszonylag demokratikus országok sorából. Nagyon tartok attól, hogy legközelebb nem pártok, politikusok, még csak nem is gazdasági érdekcsoportok fogják erejüket lemérni. Hanem a különböző színű és szintű gyűlöletek. S ez esetben érvényesülni fognak a farkas-, illetve kutyatörvények: amelyik a legerősebb gyűlöletet kelti a többiek iránt, az kerül ki győztesként. S ha tényleg így lesz, s addig nem teszünk ellene valamit, akkor azt kell mondom, legyen vele boldog… Egészen Addig, ameddig meg nem szólal saját, pártmentes emberi lelkiismerete. Ha marad még belőle valamennyi.

– T. Szűcs József –

