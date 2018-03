Nem kapkodják el jobban azért, mert magyar termék…

Egy fővárosi egyetemi kutatásból az derül ki, hogy a megkérdezett fogyasztók túlnyomó többsége előnyben részesíti a magyar termékeket. Figyelnek a termékek származási helyére, mert a hazainak ismerik az eredetét, megvásárlásával pedig a magyar gazdaságot támogatják. Vendégeink hozzátették, létezik ez az elköteleződés, de ettől függetlenül sokat számít az ár is.

A Bold Agro Mezőgazdasági Kft. sertésből és almából akkora mennyiséget állít elő, ami Debrecen lakosságát el tudná látni. A ma már a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban is szereplő Kiváló Magyar Élelmiszer és Agrárgazdasági Minőség Díjjal rendelkező gyümölcsös termékeik több országos hálózattal rendelkező üzletláncok polcain is megtalálhatók. Arra törekednek, hogy a náluk megtermelt és térségünkben ma már jól ismert termékek minél nagyobb arányban helyben találjanak vevőre, de sajnos – mondta el Dr. Szabó Viktor – az általuk képviselt minőség miatti magasabb ár miatt ez nem sikerül teljes egészében, ezért az ország többi részére, illetve legnagyobb mértékben Budapestre is kell szállítaniuk.

Az emberek többsége a boltokban az ár alapján dönt – tapasztalja Szakács Tamás. „Mivel hazánkban még mindig lehet venni 200 forint alatt egy kiló kenyeret, ezzel azt sugallják, hogy a kenyér olcsó. Pedig nem kellene annak lennie. A mai olcsóság árát a sütőipar fizeti meg. Jellemző a helyzetre, hogy a magyar fogyasztói árak alapvető sütőipari termékekből a nyugat-európai bolti árak 40 százalékát sem érik el, miközben a költségeink döntő többsége világpiaci szintű. Ezen a helyzeten az iparág életképessége és konszolidációja érdekében sürgősen változtatni kell.”

A legkiválóbb magyar márkákat elismerő Magyar Brands program keretében 2017-ben a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. elnyerte az Innovatív Márka és a Kiváló Fogyasztói Márka díjat – mégis fontos elmagyarázniuk, mit jelent a minőség.

HBN

