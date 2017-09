Nem jutott ki a magyar futsalválogatott az Európa-bajnokságra

Vékonyka, 2–1-es előnnyel várta a magyar férfi futsalválogatott a kedd esti, Lengyelország elleni Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját. A Koszalinban rendezett összecsapás tétje az volt, hogy melyik nemzeti együttes jut ki a 2018-as szlovéniai kontinensviadalra.

Mindkét oldalon akadtak helyzetek a meccs elején, a vezetést végül a hazaiak szerezték meg, akik ráadásul rögtön két gólt is lőttek a hatodik percben. Előbb egy oldalberúgás után Gladczak lőtte a kapu előtt keresztbe a labdát, a hosszú oldali kapufánál pedig Franz közelről, estében a hálóba kanalazott. Utána ismét Franz villant, ezúttal hét méterről, Tóth lábai között a jobb alsót vette be, 2–0. Nagy bajban voltak a magyarok, ám nem estek össze, tovább küzdöttek, nem is akárhogy. A nyolcadik minutumban Horváth indult meg a jobb szélen, majd öt méterről, ballal kilőtte a jobb felsőt. Az egyenlítés is meglett: Kaluza felívelése elakadt Hosszú fején, a labda Dróth elé pattant, a magyar klasszis észrevette, hogy túl messzire merészkedett a lengyelek hálóőre a kaputól, így kapásból, szinte a félpályáról emelte be a játékszert. A folytatásban piros-fehér-zöld gárda cerberusa, Tóth is remekelt, így maradt a 2–2 félidőben.

A második játékrész derekán egy peches szituációt követően Wojciechowski közeli próbálkozása csorgott be, 3–2. Tovább nyomtak a lengyelek, Kubik megmozdulása nyomán pedig ismét ők álltak továbbjutásra. Ha ez nem lett volna elég, Komáromit kiállították, így két percig emberelőnyben játszhatott Lengyelország. Kubik gyorsan ki is használta a lehetőséget, így kiegészülhettek a magyarok, de ekkor már 5–2-re mentek a lengyelek. Vészkapus játékra álltunk át, ami megbosszulta magát. Rögtön utána Hosszú volt eredményes, 6–3. A végén még Dróth is betalált, de 7–6-os összesítéssel a lengyel válogatott lehet ott az Eb-n.

HBN

A tények

Lengyelország–Magyarország 6–4 (2–2)

Koszalin. Vezette: Tomic, Jelic, Babic (horvátok)

Lengyelország: Kaluza – Zastawnik, Lutecki, Mikolajewicz, Kriezel. Cserék: Widuch (k), Kubik, Dewucki, Gladczak, Mizgajski, Solecki, Franz, Elsner, Wojciechowski. Szövetségi kapitány: Andrzej Bianga

Magyarország: Tóth Gy. – Klacsák, Németh P., Harnisch, Dróth. Cserék: Alasztics (k), Dávid, Komáromi, Trencsényi, Horváth N., Rábl, Hosszú Á., Gál I., Nagy I. Szövetségi kapitány: Sito Rivera

Gólszerző: Franz (6., 6.), Wojciechowski (27.), Kubik (32., 34.), Solecki (36.), ill. Horváth N. (8.), Dróth (14., 40.), Hosszú Á. (36.)

Kiállítva: Franz (18.), ill. Komáromi (33.)

