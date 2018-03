Nem jött össze a DEAC-bravúr Kecskeméten

Kilencpontos vereséget szenvedett a DEAC a felsőházba igyekvő Kecskemét vendégeként.

Újra visszatért a DEAC kezdőcsapatába Isaiah Armwood, így a régóta maródi Farkas Attilán kívül teljes kerettel indultak a csatába a debreceniek. Nem sokáig teketóriázott a hajdúságiak amerikai magasembere, Thomphson hármasára rögtön a második támadásban válaszolt egy duplával. Berényi Sándor tanítványai 5–5-ös állásnál egy 6–0-val a negyed derekára megléptek. Pongó Máté fújt ébresztőt társainak, és a hátvéd vezérletével két perc alatt megfordították a találkozót. A minimális debreceni előny egészen a negyed végéig megmaradt, majd 25–20-as vezetésre tettek szert.

A KTE óriási erőket mozgósított a felzárkózás érdekében, sokkal agresszívabban védekeztek, támadásban pedig a gyűrű közeléből igyekeztek érvényesülni, több-kevesebb sikerrel. A cívisvárosiak sem hagyták magukat, régóta nem látott stabil hátsó alakzatuknak köszönhetően őrizték a nehezen megszerzett vezetést. A negyed hajrájához közeledve Wittmann Krisztián vette kezébe az irányítást, egy hármassal és egy közelivel egyenlített a válogatottól nemrég visszavonuló irányító (34–34). Berényi Sándor hívta magához övéit, és a folytatásban Armwood törte meg egy triplával a több mint négyperces hajdúsági kosárcsendet.

A fordulás után a hazaiak többször is felzárkóztak egy pontra, a DEAC-nál viszont mindig volt valaki, aki lendíteni tudott a csapat szekerén. Martinics hárompontosával először vezettek héttel a vendégek, de Wittmann és Dramicanin kosaraival szempillantás alatt felzárkózott a Kecskemét (49–51). Hiába kért időt Berényi Sándor, a negyed utolsó másodperceiben Wittmann értékesített egy távolit, így újra náluk volt az előny.

Karahozics kezdte meg a pontgyártást a záró felvonásban, Velkey János pedig rögtön egyenlített egy hárompontossal (54–54). A padról beszálló hátvéd második távolijával a vezetést is megszerezte a DEAC, de továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok. A negyed derekán robbantott a Kecskemét, Derasimivics vezetésével egy 10–0-s rohanást produkáltak (67–61). Két perccel a vége előtt Armwood kettő plusz egyével zárkóztak a hajdúságiak, de a hazaiaknak erre is volt válasza. Hiába küzdött becsülettel a DEAC, Karahozics eldöntötte a mérkőzést.

HBN

KTE-Duna Aszfalt–DEAC 79–70 (20–25, 14–12, 18–14, 27–19)

KTE: Pongó 10/6, Thompson 10/3, DERASIMOVICS 16/3, Dramicanin 9/3, KARAHOZICS 17 cserék: Wittmann 12/6, Molnár M. 5, Horváth –. Edző: Forray Gábor

DEAC: Jones 10, MARTINIC 17/9, Lilov 11/9, Bognár 5, ARMWOOD 21/3 cserék: Lauderdale –, Velkey 6/6, Molnár A. –, Kósa –. Edző: Berényi Sándor

Berényi Sándor: A lepattanókkal meggyűltek a gondjaink, egyrészről kőkemény csata folyt a gyűrű alatt, másrészről sokszor nem koncentráltunk eléggé és túlságosan is puhák voltunk. Ennek köszönhetően rengeteg második esélyt adtunk ellenfelünknek, ez volt ma a győzelem kulcsa. Jövő héten a Zalaegerszeg ellen mindent meg fogunk tenni a győzelemért, remélem, hogy a szurkolóinktól támogatva szépen tudjuk zárni az alapszakaszt, és plusz egy sikerrel kezdhetjük meg a bent maradásért folytatott küzdelmet.

