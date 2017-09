Ha kocsiban ülök, akkor gyakran hallgatom, leginkább a zene miatt, de az útinformációkat is nagyon hasznosnak tartom. Ha a híreket hallgatom, akkor csak és kizárólag emiatt teszem – Balkus Attila, szerződéses katona.



Nem igazán hallgatok rádiót, csak ha kocsiban ülök, de mindent meghallgatok. A zene a fő cél, azért kapcsolom be, de nem válogatok, a hírek is érdekelnek, ha épp akkor kapcsolódom be – Lőrincz Alexa, tanuló.

Változó, hogy mennyiszer hallgatok rádiót, leginkább akkor is a zene miatt, de ha úgy van, akkor a híreket is meghallgatom. Általában egy csatornát hallgatok, nem nagyon válogatok – Barta László, tanuló.

A buszon szinte minden reggel hallgatom a rádiót, mikor jövök befelé Debrecenbe. Többnyire kapcsolgatok az állomások között, főleg a zene miatt, de a híreket is meg szoktam hallgatni – Rácz Csaba, tanuló.

