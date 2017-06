Nem hagyja feledésbe merülni a püspökladányi múltat

Immár öt éve alakult meg és indult útjára a Püspökladány Anno című weboldal. A honlap egyik alapítója és szerkesztője a püspökladányi Megyaszai Szilvia, aki az indulás után nem sokkal már egyedül, főszerkesztőként vitte tovább az oldalt, ami a mai napig teljesen önerőből működik.

A főszerkesztő kifejtette, a szülő- és lakhelyének történelme, lakóinak élete, az épületek történetének megismerése, az emlékek gyűjtése, feldolgozása és közkinccsé tétele az élete egyik meghatározó részévé vált.

Régóta érdekli a múlt

Gyermekként sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, akik falusias jellegű életet éltek. Talán miattuk is ragaszkodom a múlthoz, a régi tárgyakhoz, történetekhez, az emlékekhez.”

– Kislány voltam, mikor megtaláltam náluk Kecskés Gyula Püspökladány újkori története helyneveiben című könyvét, amit már akkor kíváncsian olvastam. Máig gyűjtöm a várossal kapcsolatos kiadványokat, könyveket, régi képeslapokat, dokumentumokat és tárgyi emlékeket – folytatta Megyaszai Szilvia.

Hozzátette, a családja történelme is mindig foglalkoztatta, ezért évekig kutatott az első világháborúban harcoló és onnan négy vitézségi éremmel hazatérő, vitézzé avatott dédapja története után is. Eközben jött rá arra, hogy a múltat, ha nem kutatjuk fel, nem rögzítjük és nem osztjuk meg, akkor a saját őseinknek, valamint az egykor értünk harcoló közkatonáknak nemcsak az emléke, de még a neve sem marad fenn.

Sokszor képviseli az oldalt

Több mint öt éve az internet és egy közösségi oldal adott lehetőséget arra, hogy a nosztalgiázni szerető emberek megosszák egymással régi püspökladányi emlékeiket. Ebből indult el az oldal, amihez mindenki örömmel adta saját „kincseit”.”

– A honlap anyagát elsősorban a városi és a városhoz kötődő személyek, másrészt szervezetek, intézmények, gyűjtemények tulajdonában lévő fotók, kutatók, szerzők és szakértők által publikált helytörténeti írások teszik ki, de régi filmek és videók is vannak az oldalon – fejtette ki a szerkesztő. Elmondta, a honlap fennállásának öt éve alatt sok helyen képviselte már a portált, továbbá hely- és családtörténeti előadásokat tartott, kiállításokhoz biztosította gyűjteményét, valamint a város helytörténetével kapcsolatos rendezvényekről is rendszeresen tudósít.

Nem adja fel

A honlap anyagi támogatás nélkül, az olvasók, néhány lokálpatrióta erkölcsi és technikai segítségével működik. Megyaszai Szilvia elmondta, az internetes portállal kapcsolatos ügyek kézben tartása, a helytörténet-kutatás nagyon idő- és energiaigényes, főleg azóta, hogy más jellegű munkahelye is van. Ugyanis nemcsak szerkeszti és képviseli a honlapot, de maga is publikálja helytörténeti kutatásait az oldalon.

– Négy és fél évig két kisgyermekem mellett foglalkoztam a honlappal, fél éve azonban visszamentem dolgozni is. Nehéz minden feladatot ellátni, de soha nem tudnám abbahagyni a honlap szerkesztését, mivel rengeteg téma vár még feldolgozásra, szerkesztésre és összeállításra. Témajavaslatot az olvasóimtól is kapok, ám saját kutatásra is biztatom őket, amit később megjelentetek az oldalon. A saját anyagaimhoz a háttéranyagokat a szakirodalom-gyűjteményemből, szellemi hagyatékokból, levéltári és egyéb közgyűjteményekből, szakmai szervezetek tudástárából, valamint a magánszemélyeknél lévő ismeretanyagokból gyűjtöm – vázolta a szerkesztő.

Pajna Zoltánnal, a megyei közgyűlés elnökével az Önzetlenség-díj átvétele után © Pajna Zoltánnal, a megyei közgyűlés elnökével az Önzetlenség-díj átvétele után

Megyaszai Szilviát munkájáért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Önzetlenség díjával és a Vitézi Rend Magyarországi Országos Törzskapitányának Okirati Dicsérő Elismerésével tüntették ki, a honlap pedig bekerült a Püspökladányi Települési Értéktárba.

