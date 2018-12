Nem fogunk unatkozni a hétvégén

December 13., csütörtök

23:00 Klinika Egyetemi Klub – Klinika Záróbuli

Az egyetemistáknak és barátaiknak lehetőségük lesz még arra, hogy egy óriásit bulizzanak a vizsgaidőszak előtt. A félév utolsó egyetemista partija várja mindazokat, akik szeretnék kiengedni a gőzt, elfelejteni néhány órára a jegyzeteket, beadandókat, s csak egymásra és a zenére koncentrálni.

December 14., péntek

20:00 Ivan & The Parazol – Roncsbár

A formáció 2010 februárjában alakult budapesti rockegyüttes; zenei stílusukra nagy hatást gyakorolt a ’60-as, ’70-es évek zenei világa, de a kortárs irányzatok is jelen vannak zenéikben. Dalszövegeiket leginkább angol nyelven írják, de akadnak magyarul írt alkotások is.

December 15., szombat

18:00 Nagy Debreceni Retro Rádió Fesztivál – Főnix Csarnok

Valódi ikonikus előadók fognak fellépni hétvégén a cívisvárosban: többek között a Neoton Família, Korda György és Balázs Klári és Zoltán Erika lesznek a hangulatfelelősök. A Neoton Família a hetvenes–nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popzenei formációja; nemcsak hazájukban, de a határon túl is hódítottak. Japánban, Spanyolországban és Argentínában is jelent meg több lemezük.

Kevesen vannak, akik ne ismernék Balázs Klári és Korda György nevét, évtizedek óta színesítik a magyar zenei világot. Nevük szinte összeforrt, örökifjú énekeseknek is nevezik őket, akiknek a koncertjeiken a rajongók tombolnak, állva tapsolnak.

Fotó. Molnár Péter

Zoltán Erika már gyermekként tudta, hogy énekesnő szeretne lenni, a céljáért pedig mindent megtett, mára Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnője. A Szerelemre születtem című száma meghozta neki a várva várt sikert, amit minden bizonnyal a hétvégén is hallhatunk tőle.

19:00 Counter ­Clockwise – Kaptár Klub

20:00 30Y-koncert – ­Roncsbár

A 30Y zenekar több mint 10 éve központi szereplője a hazai fesztivál életnek. A négytagú rockegyüttes évente csaknem hetvenszer lép színpadra, ahol mindig óriási tömeg énekli legismertebb számaikat.

23:00 Curtis – Base Club

December 17., hétfő

19:00 Debreceni Református Nagytemplom – Wolf Kati

A népszerű énekesnő, Wolf Kati ismét új szerepben mutatkozik be a közönség előtt. Saját zenekarával és 40 fős kórussal adja elő hangzásában és hangszerelésben is megújított dalait, valamint az általa megálmodott Chorus karvezetőjeként is színpadra lép, írja a koncert.hu.

