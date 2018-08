Nem feltartott kezekkel indul majd csatába az MVFC

Hiába nyerte meg a futsal NB I-et a Rába ETO együttese, az évek folyamán 400 millió forintos adósságot felhalmozó győrieket maga alá gyűrte a pénzügyi krízis. A kisalföldiek sem az első osztályra, sem a nemzetközi kupára nem neveztek, így az UEFA megvizsgálva a Győr visszalépésével kialakult helyzetet, a labdarúgó szövetségen keresztül felvette a kapcsolatot a bajnoki ezüst­érmes Berettyóújfaluval, amely ezek után beadta nevezését a nemzetközi kupára.

Kiegyenlítettebb bajnokság

A nemzetközi szövetség versenyszabályzata megengedi, hogy kivételes esetekben az adott ország második helyezettje is indulhasson a sorozatban külön UEFA engedéllyel. Az MVFC ezt az engedélyt megkapta, így a Győr helyett a hajdúsági gárda meccsel majd október 2. és 7. között a házigazda szlovén Doboveccel, valamint az egyaránt orosz TTG-Ugra ­Yugorsk és a Sibiryak csapataival. – Bár a bajnoki döntőben kikaptunk a Győrtől, nem mondanám, hogy gyengébbek voltunk náluk labdarúgásban – tekintett vissza Mezei József, az MVFC elnöke. – A futsalban is többféle taktika van, egyesek a támadásra, mások a védekezésre helyezik a fő hangsúlyt. A kisalföldiek utóbbira voksoltak, és az eredmény őket igazolta.

A futsal és a futball is egy olyan játék, amely egyik napról a másikra meg tud újulni.”

Amikor egy meghatározó együttes visszalép, az átrendeződést okoz.

A Győr legtöbb játékosa a magyar bajnokságban folytatja, tehát az eddigi ellenfeleket erősíti szó szerint, ami azt vetíti előre, hogy kiegyenlítettebb bajnokság elé nézünk. Emellett a hazai együttesnek utánpótlásából is egyre ígéretesebb fiatalok tűnnek fel, ami jól szolgálja a sportág érdekeit. Az elmúlt évekhez képest komoly előrelépés tapasztalható: a szakemberek folyamatosan fejlesztik a tudásukat, a csapatok is egyre nevesebb idegenlégiósokat igazolnak, ami óriási lehetőség a fiataloknak, hiszen – csak a mi példánknál maradva – napról-napra akár portugál válogatott játékosok mellett tanulhatnak, fejlődhetnek.

Tovább akarnak jutni

A mostani idénytől már a futsalban is Bajnokok Ligájának (korábban UEFA Futsal Cup) hívják a bajnokcsapatok nemzetközi kupáját. A torna felépítése azonban nagyban különbözik a nagypályás ”testvértől”, itt több csoportkört kell túlélni ahhoz, hogy valaki eljusson a legjobb négy közé.

– Aki legalulról kezdi, annak három csoportkört kell sikerrel megvívnia, hogy eljusson a Final Fourba. Mi a második körben szállunk be, a négyfős csoportunkból három együttes jut tovább, tehát csak egy ellenfelet kellene magunk mögé utasítanunk. Amennyiben ez sikerülne, akkor bekerülnénk az úgynevezett elitkörbe, ahol újabb három együttest kellene felülmúlnunk ahhoz, hogy eljussunk oda, ahová tavaly a győriek, azaz a legjobb négy közé. Nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen két orosz – ebből az egyik három éve megnyerte BL-t – és egy szlovén csapat lesz majd az ellenfelünk. A másik orosz gárda is tele van tűzdelve brazilokkal, a rendező szlovénok pedig négy hazai válogatott játékost igazoltak. Elviekben három, nálunk erősebb csapattal vesszük fel a harcot, de nem mondtunk le a továbbjutásról.

Az októberi torna jó visszajelzés lesz a játékosoknak, hogy lássák, a nemzetközi mezőnyhöz képest hol tartanak.”

A BL a büdzsénkben nem jelent pluszt, mert az UEFA minden költséget fedez, idén már az utazást is. A szállást pedig a csoportkört rendező gárda állja, de azt is az európai szövetségtől kapott pénzből. A sportág fejlődését látva nem tartom elképzelhetetlennek, hogy hamarosan nem csak a bajnokcsapatok számára lesz torna, hanem, mint a nagypályán, itt is lesz második számú nemzetközi kupa – jövendölte Mezei József.

Beépül a képzésbe

A jövő arra mutat, hogy a két sportág a képzésben előbb-utóbb összeér. Egyre több labdarúgóklub ismeri fel, hogy a futsalos múlttal rendelkező játékosok technikailag képzettek, gondolkodásuk, reakcióidejük jobb az átlagosnál, ami remek alapot jelenthet a folyamatosan gyorsuló nagypályás futballhoz. – Ne feledjük, hogy a sokak szerint a világ jelenlegi két legjobbjának tartott Messi és Neymar is kispályán kezdte. A futballképzésbe beépítve a sportágat 12-14 év alatt kiderül, hogy kiből lesz nagypályán klasszis, vagy éppen középszerű játékos, és kik azok, akiknek felnőttként is a futsal marad a valódi közege. Már manapság is egyre több futsalos elem fedezhető fel az európai nagycsapatok – Barcelona, Real Madrid, vagy éppen a Liverpool – játékában, de az elkövetkező időszakban várhatóan ez még inkább fokozódik majd – hívta fel a figyelmet az elnök.

Az állandóságra voksoltak

Az MVFC-Berettyóújfalu magja a következő idényre is együtt marad, csupán Serginho hagyta el a gárdát, aki hazájában, Brazíliában folytatja pályafutását. Viszont a három másik légióssal, a portugál Amilcarral, a spanyol Javi Sanchezzel és a brazil Rafinhával újabb egy éves szerződést kötött a klub, mely a válogatott Nagy Imre személyében új játékost is igazolt. A Nyírgyulajból érkezett Nagy számára nem lesz ismeretlen a közeg, hiszen korábban már játszott az MVFC-nél. A gárdát továbbra is a spanyol Sergio Mullor Cabrera irányítja.

