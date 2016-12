Nem falakat húzni, hanem lerombolni

Dolgozzátok fel! címmel került a benzinkutak polcaira egy hónappal ezelőtt a Tankcsapda dupla albuma, amely azóta ötszörös platinalemezzé vált. A két korong különlegességét az adja, hogy az egyiken a debreceni trió előadásában hallhatunk tucatnyi dalt olyan klasszikus előadók repertoárjából, mint az Omega, a P. Box vagy a Beatrice. A másik lemezen pedig egészen más stílusban mozgó zenészek adják elő a Csapda-szerzeményeket, ilyen például a Wellhello, a Brains vagy Ákos.

Az év végi nagy debreceni Főnix-koncertre készülő fiúk – Lukács László (basszusgitár, ének), Sidlovics Gábor (gitár) és Fejes Tamás (dob) – a Napló székházában adtak interjút lapunknak.

Honnan jött a feldolgozáslemez ötlete és mi alapján válogattátok ki a nótákat?

Lukács László: Az ötlet viszonylag régi. Sok éve beszélgettünk már róla, egyszer milyen jó lenne egy ilyen albumot kiadni, de komolyan nem volt napirenden. Azonban pár évvel ezelőtt a turnébuszban Sidi józanon, mert ő nem iszik, mi Tamással nem annyira józanon énekeltünk egy Edda-dalt. Akkor felvetődött bennünk, hogyha ennyire jól megy ez nekünk részegen, akkor meg kellene próbálnunk józanon is. Néha ilyen spontán hülyeségekből alakulnak ki a dolgok, ebből végül összeállt egy komplett lemeznyi anyag, a 12 dal, amely a cédén hallató. Tomi erre azt mondta, mert ő ilyen, hogy ha már lúd, legyen kövér! Fejeljük meg, ne csak egy szimpla feldolgozáslemezt adjunk ki, legyen formabontó és jelentessük meg egy másikat is hozzá, amelyen friss zenekarok játszanak Tankcsapda-számokat. Hosszú folyamat volt ez, de valójában egy spontán ötletből, egy átmulatott éjszakán felvetődött gondolatból született meg a lemez.

Sidlovics Gábor: A vicces az egészben, hogy azon a bizonyos éjszakán az Eddától a Torony című dalt óbégattuk, ami végül pont nem került föl a lemezre. Próbálgattuk lentről-föntről, jobbról-balról, de csak nem akart úgy alakot ölteni, ahogyan szerettük volna, így egy másik Edda-nótát választottunk.

Mekkora „kardozások” zajlottak köztetek, hogy mely számokat játsszátok föl?

Fejes Tamás: Nem szoktunk mi már kardozni, ezen már rég túl vagyunk. Közös agyalás eredménye lett a számlista. Mindenkinek vannak saját kedvencei, dobáltuk be a közösbe az ölteket és eldöntöttük, melyeket tudjuk úgy feldolgozni, hogy az inkább Tankcsapda-számnak tűnjön, anélkül, hogy tiszteletlenek lennénk a szerzőkkel szemben. Az volt a cél, hogy ne csak el legyenek játszva a dalok, hanem tényleg feldolgozzuk azokat. Ezért nyúltunk bele néhány helyen az eredeti szövegbe is, mert a zenekarnak az egyik legnagyobb erénye a dalszöveg, s ha az eredetieket Laci egy az egyben énekelné, az helyenként bénának hatna. Így viszont, pár helyen átírva azonnal csapdássá válik. Szerintem az új generációnak ezek inkább Tankcsapda-számok, mint mondjuk Omega- vagy Kispál-szerzemények. Egyébként ez is volt a cél, s a minket feldolgozó bandáktól is ugyanezt kértük: mindenképpen a saját szájízük szerint adják elő és a saját dalaikként kezeljék a dalainkat.

Miként fogadták a feldolgozott „nagy öregek” a végeredményt?

Lukács László: Nagyon örültek, amikor megkerestük őket. Volt egy-két olyan szerző, akivel nehezebben sikerült zöld ágra vergődnünk, mert kicsit vaskalaposabb, de velük is megtaláltuk a megfelelő hangnemet. A megjelent 12 dalt a saját képünkre tudtuk formálni, de aki igényelte, hogy egyeztessünk vele, azzal természetesen megtettük. De a korabeli előadók, zeneszerzők mind azt mondták, tök jó, hogy rajta lehetnek a lemezen.

Úgy tudom, volt olyan előadó, akibe azért beletört a bicskátok.

Lukács László: Az Illés volt az egyetlen ilyen, pontosabban a Szörényi-Bródy szerzőpáros. Tizenhárom dalt vettünk föl és ebből tizenkettő jelent meg, ez a bizonyos felvétel a fiókban maradt.

Fejes Tamás: Szörényi Leventének nem tetszett, megüzente másokkal, mert velünk ő nem kommunikált, hogy ebben a formában nem szeretné, ha a rádióban játszanák a dalt. Ezt a nagyszerű nótát hanyagolja a média, nehogy már ebben a formában ismerjék meg az emberek! De mondom, ezt a menedzsmentjén keresztül közölte velünk.

Sidlovics Gábor: Egyébként érdekes, hogy ez a bizonyos Goood bye, London című felvétel olyan régi, hogy mai hangszereléssel ugyanúgy eljátszottuk és az már egy feldolgozás volt. Lényegében ez történt, nem is nagyon csináltunk vele semmit, azt változtattuk meg a legkevésbé. Egy jó kis bulizós nóta lett.

Pedig sokan legalább most megismerték volna a fiatalok közül.

Lukács László: Lehet azt gondolta Szörényi, ez jobb mint az eredeti és nem akarta, hogy ezt az emberek öt vagy tíz évvel később egy Tankcsapda-dalként aposztrofálják. De félreértés ne essék, mi nem vagyunk megsértődve az Illésre, inkább mosolygunk ezen az egészen.

Fejes Tamás: Aki megsértődhet, az a közönség, mert egy szám lemaradt a lemezről. Illetve ha a szerzőpáros előre értesített volna bennünket, hogy hagyjuk ezt a fenébe, akkor fölvehettünk volna helyette egy másik nótát, mert elég értékes zenekarok maradtak le, mint például a P. Mobil, a Karthago, az LGT, a Piramis, a Dinamit vagy Lacinak az alternatív gyökerei, szóval hosszan lehetne ezt sorolni. Illetve elköltöttünk egy csomó pénzt és energiát erre a dalra. De érdekes, milyen az élet: az a a Szörényi Leventéhez tartozó produkciós iroda, amellyel kapcsolatban voltunk emiatt, egy héttel később fölhívott, hogy készítenek egy rockoperát, szeretnék ehhez megkapni az Adjon az ég című Tankcsapda-számot. Amit oda is adtunk.

Lukács László: Ebből is látszik, hogy nekünk ez nem birkózóverseny vagy küzdősport, hogy kaptam egy pofont, akkor én erre adjak egy még nagyobbat. Nem erről van szó.

Arra is kíváncsi lennék, hogy Földes László hogyan viselte, hogy a Kőbánya blues-ból Cívisváros blues lett.

Lukács László: Maga az ötlet tetszett neki, értette, hogy mit szeretnék kihozni a szövegből, de az első változatra azt mondta, ez így kevés. Vagy csináljam meg tisztességesen, és legyen tényleg átírva az én debreceni élményeimre, vagy sehogy. Adott néhány tanácsot, váltottunk pár telefont, s az ő instrukcióit is figyelembe véve született meg végül az a verzió, amire azt mondta, ez már jó és mehet.

Fejes Tamás: Mindenki nagyon korrekt volt, Nagy Feró vagy Kukovecz Gabi azt mondta, itt van, fogjátok a nótát és azt csináltok vele, amit akartok, köszönjük, hogy gondoltatok ránk.

Volt olyan is, aki rábólintott, ám előtte szerette volna hallani, mint például Horváth Attila, aki két dalszövegét is adta a lemezhez, de ilyen volt Lerch Pisti és Balázs Fecó is. Amikor Lerch meghallotta a Charlie-nótát, először lefordult a székről. Mondta, hogy hú, a dobos csávó egyfolytában dobol. Mondtam neki, bocs, az pont én vagyok. De jópofa volt, csak egy teljesen más zenei világot képvisel. Horváth Attiláról pedig köztudott, hogy egy betűt nem szokott engedni változtatni a szövegén, de most belement ebbe, ez mindenképpen kitüntetés Laci számára. Szóval nagyon sok példaértékű emberrel találkoztunk a lemez kapcsán.

Laci, ilyen sokféle előadónak a dalát mennyire volt nehéz hitelesen elénekelned?

Lukács László: Nem jobban, mint egy Tankcsapda-lemez készítésekor. Pont azért, mert nem az volt a cél, hogy úgy énekeljek, mint Charlie, vagy mint Kóbor vagy Lovasi, hanem csináltunk egy Csapda-albumot. Gyakorlatilag felfoghatjuk úgy is, hogy készítettünk egy olyan saját lemezt, amelyre a dalokat nem mi írtuk, hanem valakik korábban. Valójában csináltunk tizenkét új dalt, amelyeket a próbahelyen szétszedtünk, aztán újra összeraktuk. Ilyen értelemben ugyanolyan volt a munka, tehát az éneklés része is, mintha saját lemezen dolgoznánk. Ám mivel nem a mi szerzeményeinkről van szó, ezért a hangszerelésben, a hangzásban és így az énekben is többet kísérleteztünk, mint egyébként szoktunk. De lehet, hogy ez a jövőben változik majd. Nem próbáltunk lemásolni egyetlen előadót sem, így az énekkel sem volt gond, hogy ennek az eredetije mélyebb vagy magasabb.

Hogyan tetszik a másik korong, amelyen a kortársak a ti dalaitokat dolgozták föl? Mely tételek tetszenek a leginkább?

Sidlovics Gábor: Szerintem mindhárman más dalokat neveznénk meg. Annak semmi értelme nem lett volna, ha tizennégy rockzenekarnak odaadjuk a számokat, hogy tessék, dolgozzátok föl. Mert akkor kissé átgyúrt, de majdnem ugyanolyan rockdalok születtek volna. Az volt a lényeg, hogy mindenféle stílusban összerántsunk olyan embereket, akik fiatalok, lendületesek, frissek. Ezáltal kiderülhetett, hogy másféle stílusban mit lehet kihozni a Tankcsapdából. Sok előadót ki lehetne emelni, de mondjuk tök jó, hogy a Wellhello nem kezdett el fölöslegesen keménykedni, hanem a saját stílusukban játszották el a Fiúk ölébe lányok című dalt. Vagy Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint egy szál gitárral felvette a Múlikot. Az is nagyon tetszett, hogy mindenki azt hozta tehát, amiben jó. Nyilván vannak olyan szemellenzős arcok, akik azt mondják, hogy ez a lemez tré, mert nem rockzene van rajta. De ez pont arról szól, hogy különböző stílusú zenéket közelebb hozzunk egymáshoz. Ahogyan Ákos a sajtótájékoztatón remekül megfogalmazta: egy virtuális asztalhoz leültettük ezt a sokféle zenészt, és a különböző generációkat. Amikor elkészül egy sorlemezünk, akkor általában még egyszer meghallgatom, és utána fiókba kerül, mert addigra annyira széthallgatjuk. De ezt a korongot, amelyen a többiek játszanak Csapda-dalokat, folyamatosan hallgatom az autóban. Mindenki beletett apait-anyait. Biztosan lesznek olyanok, akiknél kivágja a lemez a biztosítékot, de nem véletlenül lett az a lemez címe, hogy Dolgozzátok fel. Reméljük, ezzel a stílusok közötti átjárás megindul kicsit.

Fejes Tamás: Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy az emberek keverik a jó és a rossz fogalmát a műfajok közötti különbséggel. Könnyen legagyizzák a Wellhellót például, de azért színes a világ, mert valaki ilyen stílusú zenét szeret, a másik meg amolyat. A lemez mutatja, azért nem lehet leminősíteni egy dalt, mert lehet, hogy egy másik köntösbe bújtatva meg már tetszik. Van ebben egy elgondolkodtató tézis is, csak sokan nem gondolkoznak, hanem egyből véleményt formálnak. Akinek kellő intelligenciája és humorérzéke van, az felfogja, hogy miről szól ez a lemez.

A Wellhellónak tényleg tetszik a zenéje, vagy csak a kornak akartatok megfelelni?

Fejes Tamás: Én utálom a zenéjüket. Most nemrégen rúgtunk be velük, szóval ezzel tisztában is vannak, sőt ők is elmondták egy sajtótájékoztatón, hogy sosem voltak rockerek, nagyon messze áll tőlük a műfaj, de valahogy a Tankcsapda sosem volt nekik ciki, és pár dalunkat részegen éneklik ők is. A Fiúk ölébe lányokat azért stoppolták le, mert ezt sokat énekelték benyomva. A Wellhello baromi sikeres zenekar, hiába mondják, hogy egy-két esztendő múlva el fog tűnni. Emellett mi is több generációhoz el akarunk jutni, az ő rajongótáboruk teljesen másként szocializálódott fiatalokból áll, akiknek nem sok fogalmuk van arról, mi az a Tankcsapda. Fontos volt, hogy hozzájuk is eljusson a brand. Ezáltal eléri őket a rockzene is, ami szintén fontos a műfaj egésze szempontjából.

Lukács László: Szeretnénk, ha tudnának arról, van egy ilyen stílus, hogy rockzene. Mondjuk egy Leander Kills- vagy egy Tankcsapda-nóta – kevés kivételtől eltekintve – nem szól a médiában. Tehát az is a reményteli feladata ennek az albumnak, hogy ismerjék meg minél többen a rockzenét.

Fejes Tamás: Az volt a szándékunk, hogy falakat romboljunk, ne pedig újakat húzzunk fel. Magyarországon nem csak a zenében, hanem egyéb téren is ez a falépítés és az acsarkodás a jellemző. Valahol misszió is számunkra, hogy ez ellen tegyünk.

A tizedik Főnix-beli koncertetekre kerül sor december 29-én. A rajongók ilyenkor mindig valami különleges élményre számíthatnak.

Lukács László: Az, hogy az ország második legnagyobb fedett csarnokát egy zenekar tizedik alkalommal veszi birtokba, reményeink szerint telt ház előtt, ez már önmagában egy kuriózum, és számunkra is nagy élmény. Akik korábban voltak már debreceni bulinkon, azok azt mondják, hogy van egy plusz sava-borsa ezeknek, éppen a debreceniségünk okán. Ez nem azért nincs meg máshol, mert esetleg nem tesszük úgy oda magunkat, hanem azért, mert itt van egy olyan különleges miliő, ami máshol nyilván nem jöhet létre. Még akkor is így van, ha tudjuk, hogy nagyon sokan jönnek el nem cívisvárosiként is a Főnixbe.

Sidlovics Gábor: Az új lemezről egyébként két dalt biztosan eljátszunk, a Charlie-nótát, a Mindenki valakié címűt már nyomtuk a turnén is, Debrecenben pedig a Cívisváros blues sem maradhat ki.

Ha jól tudom, minimum két évet még várni kell a következő sorlemezetekre.

Sidlovics Gábor: A banda harmincadik születésnapjáig (2019) már nagyjából megvan a fejünkben, hogy mit fogunk csinálni. Most olyan időintervallumot akarunk hagyni a lemez megírására és elkészítésére, hogy ne kelljen kapkodnunk.

Azt szeretnénk, hogy nyugodtan, felkészülten, mindenféle görcs nélkül tudjuk megcsinálni ezt az albumot. Ezért céloztuk meg 2018 végét.

Lukács László: Közben pedig biztosan ki fogunk jönni új dallal is, lehet koncertkiadvánnyal is, tehát olyan hosszú idő nem telik el nélkülünk. De a jó munkához idő kell, a következő két évre szükségünk van, hogy írjunk egy nagyon jó lemezt, azt megfelelően rögzítsük, promóciózzuk, stb. Bár nagyon előre szaladtunk, de azt mondom, az eddigi legjobb lemezünket akarjuk majd megcsinálni.

