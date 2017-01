Nem esett hó, de nem is olvadt

Az esztendő statisztikailag is leghidegebb időszaka idén is csikorgó fagyokkal rukkolt elő az észak-tiszántúli térségben. Jelentős csapadék szinte sehol sem hullott, de a meglévő hóréteg sem olvadt.

Lent hidegebb

Eleinte főként a keleti határvidéken még fagypont fölötti csúcsértékek is előfordultak, nyugat felé haladva, a Tisza-menti, vastagon havas részeken azonban mindvégig fagyosak voltak a nappalok is. Az időszak végére már a legkevésbé hideg, kora délutáni órákra is csak -5 fok közelébe tudott enyhülni a nagy hideg, hajnalonta pedig a térség keleti felében többnyire-8—-13, nyugaton -15—-20 fokig zuhant a hőmérséklet. A tartós extrém hideg időt a Kárpát-medencében megülepedett hideg légtömeg felett kialakuló anticiklonnak köszönhettük. Ebben a leszálló irányú légmozgások a levegő kiszáradásának és inverz hőmérsékleti rétegződésének kedveznek, ilyenkor kisugárzást akadályozó felhőzet alig van, a felszín közelében viszont sokszor sűrű köd képződhet és igen erőteljes a lehűlés. A felszíntől távolodva gyorsan enyhül a levegő, így éppen a növények közvetlen környezetében van a leghidegebb légrész.

Alig lélegeznek

Szerencsére ezúttal a telelő állományok többsége mélynyugalmi állapotban volt, hiszen +10°C feletti értéket november 20-a óta nem mértünk a térségben. Ebben a fázisban a fagyok kevésbé károsítják a hófelszín feletti kitett növényi szerveket, ugyanakkor a szubtrópusi származású dísznövények és gyümölcsfajok bizonyosan nagy károkat szenvedtek el a -15 foknál hidegebb időszakokban. A változó vastagságú hótakaró alatt a talajfagy 10-30 centiméter mélységig hatolt le, öt centi mélységben átlagosan -1—3 fokot mértünk napi középértékben. A tartósan alacsony hőmérséklet mellett az őszi vetések légzése minimális, így a befülledés, kipállás kockázata nem számottevő. Az esetleges enyhülés és újabb csapadék okozta nedvesebb viszonyok azonban jelentősen növelhetik ennek esélyét a későbbiekben.

