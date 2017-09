Nem éri meg kínlódni az étkezési búzával?

Az idei gabonamérleg azt mutatja, hogy miközben a tavalyinál valamelyest kevesebb, ötmillió tonna őszi búza került a magtárakba, a belföldi ellátás mellett jut belőle exportra is. Ugyanakkor egyre markánsabban fogalmazódik meg (immár kormányzati szinten is) az igény azzal kapcsolatban, hogy növelni kellene az étkezési minőség részarányát, mivel a GMO-mentes magyar búza jól eladható. Tisztában vannak ezzel a gazdák is, akik azonban figyelmeztetnek: amíg csupán kétszáz forint a különbség mázsánként az étkezési- és a takarmánybúza értékesítési ára között, addig bizony bolondok lennének a több odafigyelést igénylő, de jóval kisebb hozamot garantáló étkezési búzával kínlódni. Így viszont felborulhat a piac.

A témáról részletesen a szombati Naplóban olvashatnak.

HBN-PA

