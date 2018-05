Kabai Meteorit SE–Sárrétudvari KSE 0–3 (0–1)

70 néző. Vezette: Erdélyi T. (Horváth G., Németh M.)

Kabai Meteorit SE: Nagy J.–Sarkadi A., Plókai R., Karika M., Németi M., Kovács M. (Ispán J.), Szabó B., Kiss R., Bernáth B., Almási Z., Czidor R. Edző: Plókai Mihály

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Rozsik K., Szabó T., Füleki B. (Erős L.), Fegyverneki M., István B., Tóth N., Gál M. (Pálinkás R.), Kiss D., Tóth L. (Balog A.), Szűcs P. (Mészáros Cs.) Edző: Szabó Lajos

Gól: István B., Erős L.(2) Jók: Mindenki Ifi: 1-6

Plókai Mihály: Szeretném megköszönni Gali Tibornak a csapat nevében, hogy erre a mérkőzésre olyan pályát csináltatott, ami megyei szinten kiváló lett, csak sajnos mi ezt nem tudtuk neki meghálálni. Az eredmény túlzott, de azért megérdemelt. Még van hátra 7 mérkőzésünk, ezekre tisztességesen felkészülünk. Sajnos egyedül maradtak. Ezt mindenki értse úgy ahogy akarja és a nyáron el kell gondolkodnom, hogy hogyan tovább, mert ahogy most ez a klub működik, semmire nem jó.

Szabó Lajos: Nem nyilatkozott.

Monostorpályi SE–Derecskei LSE 3–2 (1–1)

150 néző. Vezette: Vasziliu T.

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Bodnár L.), Patka J., Hegedűs Gy. (Rózsa N.), Illés D., Cseke B., Bereczky B., Gellért M., Tóth A., Bodnár I. (Kiss G.), Lakatos Zs. Edző: Kaszás János

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Vadász I., Sólyom m., Csizmadia Cs., Burkus D. (Mile M.), Szilágyi M., Alimán J., Gali V., Berán B., Papp R., Papp Á. (Juhos L.) Edző: Szép Sándor

Gól: Tóth A. (2), Kiss G., illetve Berán B., Sólyom M. Jók: Senki Ifi: 7-1

Kaszás János: Nem nyilatkozott.

Szép Sándor: A mai mérkőzésen véleményem szerint nem érdemeltünk vereséget, bár győzelmet sem érdemeltünk volna és az a csapat amelyik a lehetőségeivel rosszul sáfárkodik, az nem érdemel 1 pontot se és így a szerencsésebb csapat nyert.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúhadházi FK 14–1 (5–1)

150 néző. Vezette: Török Z. (Vilmányi S., László J.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Oláh N. (Bánász K.), Szathmári Zs. (Tóth T.), Misák S. (Bereczki T.), Hortó A. (Lovas M.), Nagy M., Andorkó S., Fodor T. (Rőth A.), Barna B., Borbély M. (Jeremiás G.), Linzenbold Zs. Edző: Bogdanovic Igor

Hajdúhadházi FK: Nagy S. (Nagy S.),–Rostás M., Szabó G., Nagy J. (Dancsi J.), Forgács G., Hunyadi R., Halder P., Balogh I. (Molnár D.), Fekete I., Kovács G., Szabó I. Edző: Pintér István

Gól: Nagy M.(5), Oláh N., Hortó A., Jeremiás G. (3), Barna B. (3), Bereczki T., illetve Halder P. Jók: Mindenki, illetve Senki Ifi: 3-2

Bogdanovic Igor: Először is meg szeretném dicsérni a Hadházi csapatot, mert ide jöttek hozzánh futballozni. Nyílt és kulturált focit játszani ellenünk. Örülök, hogy a csapatom vissza tért az eredeti útra és eredményes játékkal szereztünk újabb 3 pontot.

Pintér István: Ez a realitás, az eredmény nem túlzó.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Hosszúpályi SE 11–0 (7–0)

Vezette: Szabó P. (Gáti Cs., Katona K.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M. (Szabó T.)–Bede Gy., Halász Z., Molnár Á., Biri B., Mertin L., Szabó G., Szabó B., Kasuba M. (Varga S.), Veres T., Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Hosszúpályi SE: Asztalos P.–Horváth G., Nagy I., Balogh R., Szilágyi Sz., Lakatos F., Lakatos N., Szabó G., Purguly E., Bagi L., Dobi Z. Edző: Selyem Nándor

Gól: Veres T., Molnár Á., Szabó B. (2), Halász Z. (4), Mertin L., Molnár Á., Tömöri L.Kiállítva: Bede Gy. Ifi: 9–6

Halász Zoltán: Nem nyilatkozott.

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott.

Nyíradony VVTK–Berettyóújfalui SE 0–1 (0–0)

150 néző. Vezette: Gulyás S. (Percze Zs., Csiszár K.)

Nyíradony VVTK: Bákonsi N.–Kerecsen J., Gyurina J. (Szilágyi Z.), Kiss Cs., Furó Zs., Vasas T., Pataki E., Kónya Cs., Somogyi T. (Gáll F.), Kiss I. (Mercs J.), Gyügyei Z. Edző: Orosz János

Berettyóújfalui SE: Virányi G.–Kardos I., Szabó G. (Ékes G.), Békési D., Nagy B., Polonio-Guerreiro J., Jancsó A., Nemes I. (Kaszonyi M.), Szabó P., Nagy R., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Jancsó A. Jók: Senki, illetve Mindenki Ifi: elmaradt

Orosz János: Az 1 félidei teljesítményünk egyenlő volt a nullával. Kivittük a mezt a pályára. A második félidőben próbáltunk nagyobb nyomást gyakorolni ellenfelünkre, de csak helyzetekig jutottunk. Ellenfelünk megszerezte a győztes gólt egy olyan szituációból, amire készültünk. Gratulálok nekik.

Szitkó Róbert: Az egész mérkőzés folyamán védekezésben nagyszerűen teljesítettünk, amivel az ellenfél nem tudott mit kezdeni. Saját védelmünkkel szemben rengeteg pontrúgásból tudtunk egyet értékesíteni, így sikerült megnyernünk a mérkőzést.

DVSC II.–Hajdúdorog SE 2–0 (0–0)

100 néző. Vezette: Puskás Z. (Kovács Á., Katona D.)

DVSC II.: Szabados I–Mezei B., Kozák A., Bencze Z., Lakatos N. (Bárány D.), Zsóri D., Tonhaizer F., Dobi G., Gálfi N., Nagy A., Krajcsó K. Edző: Gyarmati András

Hajdúdorog SE: Tóth Z.–Iván K., Dálnoki Zs., Bak R. (Bak I.), Juhász T., Franczel P., Pogácsás J., Botos S., Francel R., Kiss A., Kelemen B. Edző: Kóródi István

Gól: Zsóri D., Bárány D. Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 6-1

Gyarmati András: Mindig mondom, hogy az utánpótlás és a felnőtt bajnokság nem ugyanaz. Ez a mai napon is bebizonyosodott, de nézzük a dolog pozitív részét: győztünk és ez a legfontosabb.

Kóródi István: Sportemberként kitűnőre vizsgázott az a 12 játékos, aki ezen a mérkőzésen szerepelt, még akkor is ha sérültek is voltak. Felemelt fejjel jöhettünk le a pályáról, mert mindent megtettünk, hogy ne szenvedjünk vereséget. Ezt 86 percig meg is tudtuk tenni, utána viszont szerencsétlen körülmények között kaptunk két gólt.

DASE–Téglási VSE 5–2 (2–2)

Vezette: Gálfi F. (Kovács A., Gyugos B.)

DASE: Kiss L.–Rácz N. (Soltész D.), Pálmai Cs., Barcza Á., Sütő B. (Szalóczi Z.), Varga V. (Fogarasi Á.), Bánhegyi Z., Kállai M. (Dobos Á.), Révai Z. (Blága T.), Somogyi M., Németh G. Edző: Dér István

Téglási VSE: Kovács I.–Danó H., Bánfi Cs., Fejes I. (Molnár Zs.), Hevesi F., Nagy N. (Homovics Á.), Pelles T., Mésztáros N., Jeney D., Danó Zs., Gombos P. (Csizmár K.) Edző: Opre Mihály

Gól: Varga V., Kiss L., Dobos Á., Németh G., Szalóczi Z., illetve Nagy N., Danó Zs.

Dér István: Nem nyilatkozott.

Opre Mihály: Nem nyilatkozott.

Hajdúszoboszlói SE–Hajdúnánás FK 4–2 (2–0)

50 néző. Vezette: Jánvári T. (Hajdú I., Molnár L.)

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I.–László R., Márton D., Butor Cs. (Kunkli B.), Pap L. (Pallagi J.), Szabó B., Nagy L., Abdulmaati I. (Kovács Gy.), Kereki M., Pataki P., Tóth L. Edző: Sarkadi Zoltán

Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á. (Félegyházi Z.), Csatári D., Perényi R., Gyöngy T. (Cservák T.), Fodor J., Polgár G., Bencze D., Kovács G., Jóna G. (Kiss L.), Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Kereki M., Tóth L. (2), Szabó B., illetve Polgár G., Kovács G. Jók: Mindenki Kiállítva: Polgár G. Ifi: 1-0

Sarkadi Zoltán: Egy nagyon jó mérkőzést játszottunk egy jó erőből álló Nánást sikerült legyőznünk. Köszönöm a csapatnak a hozzáállást ezért szép sport a futball. Gratulálok az ifi csapat bajnoki címéhez.

Daróczi Péter: Nem nyilatkozott.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA