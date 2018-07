Nem érdekli, éppen mi a divat, fontosabb, hogy önmaga legyen

Mint „ózdi fenegyerek” kerültél be a köztudatba, és vannak, akik még ma is ezt a jelzőt használják veled kapcsolatban. Mennyire állja meg ma ez a helyét, vagy egyáltalán: megállta valaha?

A származásomat tekintve megállja a helyét, hiszen ózdi vagyok, igaz már 18 éve Pesten élek. Fenegyerek? Nem tudom, talán régebben ez igaz volt rám, mostanában inkább családapuka vagyok. Bár nem hiszem, hogy a fenegyerek jelző feltétlenül azt takarja, hogy valaki hajnalig részegen ordibál valami klubban és falja a nőket, az életet, és kártyázik. Az emberek azt mondanak rám, amit látni akarnak bennem.

Hogyan látod, miben rejlik a Majka&Curtis formáció sikere?

Hát, nagyon jó arcok vagyunk, nagyjából ezt a közönség is érzi (nevet). Nem elhanyagolható szempont, hogy évről évre csinálunk valami olyat zeneileg, ami fenntartja az érdeklődést. Ez egy zenekar szempontjából elég fontos.

Korábban azt nyilatkoztad, hogy abból születnek a dalok, amik foglalkoztatnak téged, szerencsés esetben pedig a közönségnek is tetszik. Ez így van ma is?

Igen, ezt a koncerteken is elmondjuk, hogy én úgy akarok szórakoztatni, hogy közben jól érzem magam. Ez valójában kicsit önző, ugyanakkor elég skizofrén állapot is, mert nyilván szeretünk megfelelni a közönség igényeinek is, de nem mindenáron. Én például azt soha nem veszem alapul, hogy mi éppen a divat.

És most mi a divat?

Egy olyan zenei stílus, amitől én elég messze vagyok érzelmileg, lelkületileg és szövegvilágban is. Azt lehetett látni, hogy a hiphopnak volt egy olyan evolúciója, ami pont azt szorította ki, amitől a hiphop hiphop, vagy amitől a rapzene rapzene lett.

A kőkemény utcagyerek gengszter rapper életérzést felváltották a Deák téri rozéfröccsös és kézműves sörös, meetingelő, breefingelő fiatalok szerelmes üzenetei rapzene formájába öntve.”

Utána pedig volt megint egy nagy változás, zeneileg jött a trap, ezzel egy olyan minimál stílus lett a divat, aminek az egyszerűsége elvileg jó kéne, hogy legyen. Én ezzel nem tudok azonosulni.

Zenész, műsorvezető, családapa – hogyan tudsz lavírozni a szerepek között?

Mindegyik én vagyok. Szerintem egészséges arányban vannak jelen a mindennapjaimban. Ahogy az előbb is említettem, kicsit skizofrén életet élek: hol műsort vezetek, hol színpadon állok mint rapelőadó, otthon pedig családapaként próbálok funkcionálni. Ez a hármasság az életemben kitölti az egész lényemet. Meg kell találni az átjárást, azokat a kiskapukat a három ajtó között, amikor nem hiszi el magáról az apuka, hogy rapper, a rapper pedig nem gondolja magáról, hogy ő most műsort vezet a televízióban. Ha megvan ez az egészséges átmenet, akkor ezt lehet sokáig és sikeresen kezelni.

Fotó: Matey István

Persze, nem baj, ha emellett próbál hiteles maradni, vagyis egyetlenegy olyan melót se végezni, ami hiteltelen lenne, amiben meg kell hazudtolnia önmagát. Ez a legfontosabb.

Lehet rád szavazni az Év Apája-díj kapcsán is. Fontos neked, hogy az apaságod akár egy kézzel fogható díjban is manifesztálódjon?

Nem is tudom. Ez egy olyasfajta elismerés lenne, amilyet még nem kaptam. Mindig megteszek mindent a gyerekek boldogságáért, mindent értük teszek. Ez olyan, mint amikor nagyon sokat dolgozol egy nótával, év végén pedig ezt a dalt egy díjra jelölik, majd megkapja az év legjobb dala elismerést. Nem vagyok persze biztos abban, hogy apaságot így lehet mérni, de abban igen, hogy jólesne.

Újra dübörög a Campus Fesztivál, melynek állandó fellépői vagytok. Milyen érzés Debrecenben koncertezni?

Debrecen és a Campus Fesztivál nekem mindig örök szerelem, már hazajárunk.”

A zenekar kapcsán is van kötődésünk a városhoz, a menedzsmentben többen debreceniek, mint például Dajka Zoli. Mi annak idején – 13-14 éve – már Pápai Jocival is nagyon szerettünk ide járni. Debrecen szerintem messze az egyik legjobb magyar város, ahol bulikat csinálunk.

– Vass Kata –

