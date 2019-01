Nem csap oda a bunyós

Sokan ismerhetik a debreceni testnevelő tanárnő, Rácz Irén nevét, aki korábban olyan férfias sportágakban tette le a névjegyét, mint az ökölvívás vagy az MMA. A Lilla Téri Általános Iskola pedagógusa bokszban magyar bajnok lett, a ketrecharcban is eredményes, most pedig a magyar válogatott tagjaként világbajnoki címet szerzett az Izlandon megrendezett Spartan Race-viadalon.

Fotó: spartan.com

A brutális nehézségű akadályokkal tarkított 50 kilométeres pályát a legjobb idővel, 22 óra 35 perc alatt teljesítette a nyílt női mezőnyben.

„Élvezték” minden méterét

De mit is kell tudni erről az igazán extrém sportágról?

– Ez egy akadályverseny, én az ultra változatában szerepeltem, itt a leghosszabb a táv – magyarázta „Inci”. – Hatvan akadályt helyeztek el a pályán, ezeket futva kell minél gyorsabban legyőzni, illetve a terep adta olyan nehézségeket, mint a hegyek. Mindez együtt megadja a verseny élvezetét – nevette el magát a sportoló. – Mivel az izlandi hidegben rendezték meg a viadalt, a vizes akadályokból ezúttal visszavettek a szervezők, csak kisebb patakok és mocsarak nehezítették a dolgunkat.

A legkeményebb feladat az volt, amikor rögtön a rajt után meg kellett futva mászni egy meredek, 5-600 méteres hegyet.” Majd csak ezután kezdődött a „buli”.

Emellett majomlétrákon, palánkokon, hálókon, köteleken kellett átmásznunk. Volt jó sok cipelős akadály: kavicsokkal teli vödröket szállítottunk fel a dombra és vissza, a lányokkal 20 kilós homokzsákot vitettek, a fiúké 40-50 kilós volt. Ezek éjszaka megfagytak, ezért olyan volt, mintha egy követ vonszolnál magaddal. „Élveztük” minden méterét – mosolyodott el ismét Irén. Adta magát a kérdés, miként készült fel erre a viadalra? – Mindenki másképpen tréningezik, én inkább a futásomon próbáltam erősíteni. Erőm az van, hiszen crossfittezek és bunyózok. Ez volt az első huszonnégy órás versenyem, ilyen körülmények között még nem futottam ennyit. Úgy voltam vele, túlélem, megcsinálom valahogy. Annyiban akartam eredményes lenni, hogy nagyon sokan támogattak, biztattak, nekik pedig nem akartam csalódást okozni. De van olyan szakasza a versenynek, amikor nem arra törekszel, hogy nyerj, hanem csak teljesítsd a távot – nyilatkozta a világbajnok, akire a diákok méltán nézhetnek fel.

Fotó: Rácz Irén/magánarchívum

– Nagyon büszkék rám a tanítványok, a szülők és a kollégák is. Amint visszatértem, körbefogtak a gyerekek, a tanárok pedig meglepetés bulit szerveztek nekem, ami nagyon jól esett. Ugyanígy örültek velem együtt a válogatott csapat tagjai is – fogalmazott a tanárnő, aki elmondta, amikor kiderült, hogy bokszol, kissé furcsán, de büszkén néztek rá a gyerekek. Látták, hogy a testnevelés órákon beáll ő is, és csinálja a gyakorlatokat, nem csak szöveg van.

Megtapasztalhatták, hogy ők is képesek sok mindenre, ha nagyon akarják. A jó példa sokat számít”

– árulta el Irén, akinek nincsenek fegyelmezési problémái bokszolóként és MMA-sként.

– Ha ritkán mégis akad ilyen gond, akkor a renitenseket el kell fárasztani, hogy levezessék a fölös energiájukat. Nyilván nem verekszünk, hanem ilyenkor megnézzük, ki tud több fekvőtámaszt megcsinálni – mondta Rácz Irén, aki a tervei szerint ebben az évben még komolyabban szeretné venni a Spartan Race-viadalokat.

