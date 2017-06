Nem csak tűzimádók figyelmébe – parádés táncéj Debrecenben

A Csapókerti Közösségi Ház és a Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes rendezvénye a szórakoztatáson túl a magyar népi kultúra értékeinek megőrzése, bemutatása, valamint a nyári napfordulóhoz kapcsolódó hagyományok újjáfogalmazása, megünneplése. Ez utóbbit szolgálja a 22 órai tűzzsonglőr előadást követő tűzgyújtás, a tűz körüli tánc és a tűzugrás. Előtte is a mozgásé a főszerep, hiszen 12 néptáncegyüttes ropja, nem csak helyiek, hiszen Romániából is Szerbiából is érkeznek fellépők. A zenéről a Csapókerti Pávakör mellett a nagyváradi Csillagocska zenekar és a szintén a szomszédból érkező Zerkula gondoskodik.

19 órától a Kuckó Művésztanya műsorát szintén megtekinthetik az érdeklődők.

A fesztivál zavartalan lebonyolítása érdekében szombaton 8 órától éjfélig nem lehet gépjárművel áthajtani a Süveg utca – Mátyás király utca – Gábor Áron utca közötti szakaszon. Átmenő forgalomra a Süveg utcával párhuzamos Kurucz utcát lehet használni.

– HBN –

