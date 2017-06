Nem csak a munkavállalók keresnek munkát, hanem a munkáltatók is keresik az embereket

Különösen nagy kihívást jelent mindez a családi vállalatok számára, ahol még azzal is meg kell birkózni, hogy néhány fős vállalkozásból akár többszáz embert foglalkoztató vállalattá nőtte ki magát a cég. A munkaerő-túlkínálat után ma már jellemzően nem a munkavállalók keresnek munkát, hanem a munkáltatók keresik az embereket. A cégek számára ezért nem a kiválasztási folyamat tökéletesítése okoz fejtörést, hanem hogy nincs kit szűrni. Az új technológiák megjelenése miatt is újfajta kommunikációra van szükség a toborzás terén. Mindezek mellett pedig azzal is szembe kell nézni, hogy a mai generációnak másfajta igényei vannak a munkahelyet illetőn. Az Y generáció tagjainál az elköteleződés már nehezen alakul ki, ugyanakkor elvárják, hogy büszkék legyenek a munkájukra, a cégre, ahol dolgoznak.

Saját bőrükön érzik

„A munkaerőpiaci változások súlyát a hazai családi vállalatok is magukon érzik. Míg öt évvel ezelőtt az emberi erőforrás gazdálkodás (HR) csupán az egyik tényező volt a vállalat jövője szempontjából, addig mára a munkaerőszerzés és –megtartás az egyik, ha nem a legfontosabb kérdéssé vált a családi tulajdonú vállalatok körében”– mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője. „A teljes üzleti szektort érintő változások mellett a családi vállalatok számára mindez azért is különösen hangsúlyos, mert a sikeres működésnek köszönhetően akár többszörös létszámra bővülő cégeknél a tulajdonosoknak már nincs idejük, energiájuk a HR terület kézben tartására” – hangsúlyozta ki a szakember. A munkaerőhiány ma már a vállalatok 60 százalékának probléma, 43 százalékuknak mégsincs kidolgozott stratégiája a szakemberek pótlására. Holott, hatékony módszerekkel 5-ről akár 65 százalékra lehet növelni az új munkaerő beválási arányát.

HBN

