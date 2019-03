Nem bánja, hogy a trombitát választotta

Édesapja zeneisége, egy elfelejtett hangszernév, a kilencvenes évek fúvószenekarának fénykora és a megannyi külföldi turné alapozta meg Hegedűs Imre, a berettyóújfalui zeneiskola vezetőjének mostani karrierjét.

– A fúvószenekar tagjaként, édesapám vadászkürtön játszott. ’92-ben elérkezett az ideje, hogy három osztálytársammal (akikkel azóta is jó kapcsolatot ápol – a szerk.) beiratkozzam a zeneiskolába – mesélte Hegedűs Imre. Akkor még alsó tagozatos éveimben jártam és édesapám biztatására kellett volna hangszerválasztáskor a vadászkürtöt mondanom, harmadikként a sorban azonban elfelejtettem a zeneszerszám nevét.

Bejárta a világot

Utólag egyáltalán nem bánta, hogy a trombitát választotta hangszeréül, hiszen könnyedsége, formája azóta is elvarázsolja. Az alapokat Tóth Gyulától sajátította el, hat évig volt a zeneiskola tanulója, közben viszonylag hamar – egy év után – Szilágyi Péter igazgató-karnagy ifjúsági fúvószenekarában játszhatott. Ebben az időszakban döntött úgy, hogy a hivatása a zene lesz. Az ezredfordulón kezdte középiskolai tanulmányait a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában, ahol a szintén berettyóújfalui gyökerekkel rendelkező és egykori zeneiskolai növendék, Győrfi Zsolt tanítványa volt.

Ebben az időszakban ismerkedett meg legjobb barátjával, Szentpál Roland tubaművésszel, ő vezette be a kamarazenészek világába. Tagja lett a művész által alakított tízfős rézfúvós formációnak. A majd’ tíz évig működő együttessel Magyarország számos pontján, Európa nagyvárosaiban, Koreában és Dubajban is zenéltek. A külföldi turnéiból merített tudás és tapasztalat nagyban hozzájárult szakmai karrierjéhez. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Zeneművészeti Egyetemen, trombita szakon végezte. Saját bevallása szerint soha nem készült pedagógiai pályára, ugyanakkor az élet úgy írta, hogy a felsőoktatás harmadik évfolyamában Szilágyi Péter felkérésére immár tanítóként fél évre visszatért a zeneiskola falai közé trombitát oktatni.

Egykor diákja, ma vezetője

A zenészek pályája sokszor alakul úgy, hogy adódik egy lehetőség, amivel élni kell, és ez az út Imrét ismét külföldre, Franciaországba vezette. A már tapasztalt trombitás négy évet turnézott egy szimfonikus zenekarral. Az ország összes nagyvárosában megfordultak, és olyan neves zenészeket kísértek, mint Demis Roussos, a Gipsy Kings tagjai vagy Bobby Solo.

Berettyóújfalu azonban mindig biztos pont volt az életében. Franciaországi szerződése végén karrierje kiindulópontjához, szülővárosába tért vissza, oda, ahová mindig is tartozott, lelkileg, családja okán. Zenész menyasszonyával együtt a városba költözött, közösen házat vásároltak és együtt zenélnek jelenleg is a Nagyváradi Filharmonikus zenekarban. Közben pedig számos teendője akadt. 2015-ben az ifjúsági fúvószenekar karnagya lett. Annak a zenekarnak, amelyben a kilencvenes évek elején elindulhatott zenei pályája, és amelynek 51 éves múltját új célok megvalósításával szeretné őrizni. 2018 augusztusától pedig a városi zeneiskola tagintézmény-vezetői feladatait is ellátja.

Hegedűs Imre büszke arra, hogy a félévszázados zenekar és egyben az iskola vezetője lehet. Legfontosabbnak az utánpótlás biztosítását tartja. Tízfős, kis létszámú zenekari csoportot hívott életre a legkisebb korosztályban. Hegedűs Imre egy régi hagyományt is felelevenített: az iskola életében egykor fontos eseményt, a volt növendékek hangversenyét rendezték meg újra. Elképzelései szerint a jövőben regionális trombita versenyt is rendeznek majd, nyáron pedig zenei tábort szerveznek.

Legfontosabb küldetésének a fúvószenekar menedzselését említette: – Ha egy városban jól működik a zenekar, egyre több gyermek választja a zenei pályát, ezzel együtt pedig az utánpótlás is biztosított lesz. Ez egy szép és jövedelmező szakma, a zenész a világ minden pontjára eljuthat.

