Nem állnak sorba cégek a közfoglalkoztatottért

Elvileg megvan a lehetőség arra, hogy a cégek előre leadják a munkaügyi központnak, hány embert foglalkoztatnának idénymunkában, és a kérésük (lehetőség szerint) meghallgatásra talál, a Naplónak nyilatkozó polgármesterek szerint ez nem ilyen egyszerű. Mivel már eddig is sokan találtak vissza az elsődleges munkaerőpiacra, az éppen futó közmunkaprogramok feltöltése is komoly fejtörést okoz az önkormányzatoknak. Persze, találtunk olyan kisvárost is, ahol ez a kikérős szisztéma egész éven át olajozottan működik. Ilyen hely Kaba, ahol a lakhatási támogatás keretében plusz pénzt kap az, aki egy évből legalább három hónapot igazoltan a versenyszférában dolgozik. Ahány ház, annyi szokás – derül ki a válaszokból.

A témáról részletesen a szerdai Naplóban olvashatnak

HBN-PA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA