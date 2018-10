Nem akadt jobb a debreceni hölgynél

Remekül szerepelt október első hétvégéjén a debreceni bodys hölgy, Szilágyi Ildikó. A városban személyi trénerként is ismert sportember a Sassariban megrendezett Columbu Championshipen nyert két első helyet, a viadalt a legendás szardíniai származású, amerikai testépítőről, az egykori Mr. Olympiáról, Franco Columburól nevezték el.

Abszolút a legjobb

– A Body Shape 35 kategóriát nyertem meg, tehát a harmincöt év fölöttiekét, ezt követően pedig az abszolút bajnoki cím is az enyém lett – árulta el lapunknak a 41 esztendős édesanya, aki először a kezdetekről faggattunk.

– Mindig is sportoltam valamit gyerekkoromtól kezdve, középiskolában pedig atletizálni kezdtem, rövid távot futottam. Az egyetemi évek alatt megismerkedtem az akrobatikus rock and rollal, ebben a műfajban edzőként 12 esztendőn át dolgoztam a Kenguru SE-nél.

Ildikó a szülés után abbahagyta az aerobikedzősködést, mert kisgyerek mellett nem volt erre elegendő ideje, ezt követően szippantotta magába a konditermek világa. – A férjem szkanderversenyző, ő javasolta, hogy próbáljam ki, mit tudok elérni a pódiumon. Néhány országos viadalon nyertem is, akkor éreztem rá, hogy még komolyabban szeretném venni a testépítést. Toldi Zsuzsihoz kezdtem el járni tréningezni, ő készített fel ezt követően, majd amikor ő elkerült Debrecenből, átmentem egy másik terembe, ahol idővel személyi edzőként is dolgozni kezdtem. A hat évvel ezelőtti nyitás után pedig végre most már a Cutlerben edzősködöm.

Erős mezőnyben

A tavalyi évet Ildikó végigversenyezte, de valahogy mindig csupán a dobogó második fokára tudott felállni.

Nem tudtam valahogy áttörni a korlátaimat, bár az év végén elért világbajnoki második ezüstérem azért nem számít annyira rossz eredménynek.”

Mint megtudtuk, az elmúlt hétvégén megnyert világbajnoki serleget erős mezőnyben hódította el. – Jóformán a földkerekség minden szegletéből érkeztek versenyzők Szardíniára – mondta a cívisvárosi sportoló, aki nem titkolta, nagy anyagi, fizikai és lelki ráfordítást igényel egy ilyen felkészülés.

– Természetesen jelentős anyagi forrást vesz igénybe, nagyon sok edzést kell végrehajtani: napi két kardió és hozzá a súlyzós tréningek. Emellett természetesen dolgoztam, és a családommal is próbáltam elegendő időt eltölteni.

A jövő hét szombaton a Bodysport Kupán indul el Ildikó, ez vb-kvalifikációs megmérettetés lesz. – Lisszabonban lesz a WABBA világbajnokság november végén, oda is szeretnék eljutni.

