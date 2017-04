Nem a vádlotton múlt, hogy a férfi életben maradt

Az ítélőtábla az első fokon megállapított mellett további súlyosító körülményként értékelte azt, hogy az élet elleni cselekmény háromszorosan is minősül. A vádlott előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, fogyatékossága miatt védekezésre képtelen személy sérelmére követte el a cselekményt és nem a vádlotton múlt, hogy a sértett halála nem következett be. A vádlott 3 felfüggesztett szabadságvesztés és 2 folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt állt. Ezért a személyében rejlő fokozottabb társadalomra való veszélyessége is indokolttá tette az ítélet súlyosítását. Az ítélet jogerős.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 januárjában B. B. vádlottat, mint visszaesőt, emberölés bűntettének kísérlete és magánlaksértés bűntette miatt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

A bíróság által megállapított tényállás szerint A vádlott és volt élettársa Zsákán éltek. Mivel viszonyuk megromlott, az asszony előbb a szüleihez költözött, majd vissza Zsákára, mert megismerkedett a sértettel, és rövid időre össze is költözött vele.

A vádlott és Id. D. B. sértett között korábban jó viszony volt, a vádlott besegített neki a ház körüli munkákba is, azonban nem tudott belenyugodni abba, hogy élettársa a sértettel kapcsolatot tart, feltételezte, hogy rajta és a sértetten kívül más férfiak is vannak az életében. Féltékeny természete miatt többször is szemrehányást tett az asszonynak. 2015 októberében az asszony megérkezett Zsákára, mert megbeszélték a sértettel, hogy helyreállítják kapcsolatukat. Azonban az éjszakát a vádlottal töltötte. Másnap reggel, mivel nem volt pénzük, elhatározta, hogy a sértettől kér támogatást. Ebbe a vádlott bele is egyezett. A nő meglátogatta a sértettet, aki azonban nem adott pénzt, majd arra kérte a nőt, hogy megállapodásuknak megfelelően maradjon nála és éljenek együtt. Az asszony a sértettnél maradt. A vádlott eközben testvére házában kártyázott egy ismerősével. A játék közben mesélte el neki, hogy haragszik a sértettre, és ha nem jön vissza az élettársa hozzá, akkor levágja a sértett fejét. Másnap éjjel a vádlott magához vett egy kaszapengét, bement a sértett házába, és a zajra felébredő férfit a folyosón kaszabolni kezdte. A sértett a folyamatos bántalmazás során a földre rogyott, jelentős mennyiségű vért veszített, azonban a vádlott tovább folytatta cselekményét. Amikor a sértett a szomszédságban lakó fia után kiáltozott, akkor hagyta abba a bántalmazást és elhagyta a házat. A vádlott volt élettársa az eseményeket a lakószoba ajtaján leselkedve végignézte, azonban nem mert a sértett segítségére sietni. Csak miután a vádlott elment, elsősegélyben részesítették a sértettet és közben hívták a mentőszolgálatot.

A sértettet legalább 15 erőbehatás érte a bántalmazás során. Az életveszélyes állapotot az idejekorán érkező szakszerű egészségügyi és orvosi beavatkozások hárították el, rajta többszörös műtétet hajtottak végre.

– Debreceni Ítélőtábla –

