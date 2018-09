Nem a ruha teszi az embert – vagy mégis?

A huszonöt éves debreceni Kiss Fruzsina már kamaszkorától bújta a divatmagazinokat, és arról álmodozott, hogy egyszer az ő neve fog ott szerepelni a lap alján, mint stylist. A vágyálom, úgy tűnik, teljesült, és a cívis kislányból egy Amerikát megjárt, profi stílustanácsadó lett.

Harmadik kötet

A két éve ebben a szakmában dolgozó lány érdeklődése főként az üzleties ruházat felé fordult. Megjelent két könyve, és már szeptember végén érkezik az újabb, Hogyan kelts figyelmet a megjelenéssel? című harmadik kötet.

Ahol a külsőségek a legfontosabbak, és az a mérvadó, hogy a közösségi média felületein a legnagyobb hazai vagy külföldi sztárok mit hordanak: az a divat? Nem is foglalkozva azzal, egyáltalán illik-e hozzánk a kiválasztott ruha? Fruzsival hazatérése nyomán beszélgettem a divatról és jövőbeni terveiről.

Elindulás

Magamnak köszönhetem azt, ahova eddig eljutottam, és még messze a vége.”

– Pestre jártam akadémiára, ahol elsajátítottam a szakma alapjait, és most itt a lehetőség, hogy építsek rá. Az iskola után gyakornokoskodtam, majd elkezdtem dolgozni – mondta Fruzsi.

Az amerikai útjáról is mesélt: – Úgy döntöttem, hogy kimegyek Amerikába tanulni és meríteni az ottani divatkultúrából. Az országban minden márka alacsonyabb árban elérhető. Sokkal előrébb tartanak a divat terén. Amikor hazajöttem a rengeteg tanulás és tapasztalat után, úgy határoztam, ezeket megírom egy kis könyvben, hogy mindenkivel megosszam, amit kint tanultam – emlékezett Fruzsi.

Kiss Fruzsina | Fotó: Magánarchívum

Kihívás

A jó megjelenés előrébb tud vinni az életben”

– olvasható Fruzsi honlapján.

– A munkám során sok olyan emberrel találkozom, aki kinyitja a szekrényt, és megnézi, mi van benne, és ami tiszta, azt felveszi, majd megy dolgozni. Viszont, ha az ember előtt ott lebeg a cél, hogyan szeretne öltözni, és ehhez mer segítséget kérni, ott jövök én, hogy segítsek – nevette.

Divat

Mint megtudtuk, trendi az örök farmer farmerral kombináció, most nyáron a fagyi színek és a pöttyös csíkossal volt divatos, emellett a virágos ruhadarabokat is kedvelik a nők. Az ősz és a tél színe most a mustársárga lesz.

– Szoktam követni a divatot, de mindenekelőtt próbálom a saját egyéniségemet is hozzárakni a napi szettemhez. Leginkább az üzleties stílust képviselem. A mai fiatalok és divatimádók leginkább a közösségi oldalakon követik a kedvenc divatházukat vagy stílusikonjaikat, és számukra az számít divatosnak. Most például inkább visszafele haladunk az időben, és a retró darabok a kelendőbbek.

Tervek és célok

A debreceni lány Budapesten akarja megállni a helyét, és szeretné minél több ember öltözékét (még) jobbá formálni.

– Személyes sikeremnek élem meg, hogy amikor felöltöztetek valakit, akkor magabiztosabbnak, csinosabbnak érzi magát, percekig nézi magát a tükörben. Nagyon jó érzés látni, hogy egy ruhától így megnő az önbizalma egy személynek – mesélte. Majd hozzátette: – Kitartó és kicsit makacs vagyok, és nem tagadom, megnehezíti a munkám, hogy az embereket a komfortzónájukból kimozdítsam. De ez a kihívás, hogy megmutassam, másképp is lehet öltözködni. Nemrég pedig felkértek, hogy segítsek az egyik legnagyobb kereskedelmi csatorna egy felvételénél. Ez is mutatja, hogy jó úton haladok – mosolygott az ambiciózus lány.

