Nem a debreceniek a mérkőzés esélyesei

A szombaton 18 órától kezdődő összecsapás favoritja a házigazda lesz, mindez azt is jelenti, hogy az újoncként kitűnően teljesítő cívisvárosiak nyugodtan játszhatnak és alkalomadtán okozhatnak kellemetlen perceket a házigazdának. – Szolnokon egyetlen csapat sem léphet pályára esélyesként, ez ránk különösen igaz – nyilatkozta a DEAC kosarasainak vezetőedzője, Berényi Sándor. – Nagyon mély kerettel rendelkeznek, többféle szerkezetben is képesek minőségi játékra. A lehetőségekhez képest kielemezzük a játékukat, de több olyan játékosuk is van, akik extra egyéni teljesítményekre képesek.

