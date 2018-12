Nem a bulizás a lényeg

A szilveszter sokak számára a fergeteges buliról szól, étellel, itallal, zenével, tánccal búcsúztatják az óesztendőt és köszöntik az újat. A sport világában ez egy kicsit máshogy van, hiszen profiként figyelniük kell az életvitelükre, vagy éppen már eleve versenyzéssel töltik az év utolsó napját.

A DVSC Schaeffler jobbszélsője, Varsányi Nóra is a csendesebb évbúcsúztatók közé tartozik, hiszen a kézilabdában a december és a január a versenyszezon része.

Jó barátok és Monopoly

– Nekem a szilveszter annyit tesz, mintha lenne egy szabad hétvégém, ugyanis a vasárnapi mérkőzést követően két nap pihenőt kaptunk. Kaptam karácsonyra egy Jóbarátokos Monopoly-t – külön-külön is imádom a sorozatot és a társasjátékot –, így szilveszterkor azt fogjuk majd letesztelni. Már kislányként is Monopoly-ztam a bátyámmal, természetesen akkor a korkülönbség miatt sok sikerélmény nem ért a játékban, de most fordul a kocka, ebben biztos vagyok – mosolyog a kiváló játékos, aki azt is elárulta, számára korábban sem a féktelen bulizásról szólt az esztendő utolsó napja, hanem arról, hogy együtt legyen a szeretteivel, barátaival.

Hazalátogat

– Nem szoktam megfogadni ilyenkor semmit, a hagyományos szilveszteri étkek közül is csak virslit fogyasztok, és mivel alkoholt sem iszom év közben, így maximum egy pohár pezsgővel koccintunk majd. Elsején el szoktam menni Nádudvarra a szüleimhez, hogy személyesen kívánjunk egymásnak boldog új esztendőt, remélem ez idén is összejön.

MSZ

