Nekünk szépségkirálynő lett a debreceni lány, Panni

Tóth Panni - © Fotó: Borzi Vivien / Facebook / Miss World Hungary

Debrecen – Egy hete már, hogy véget ért a Magyarország Szépe – Miss World Hungary 2018 szépségversenye, ahol Tóth Panni a legjobb öt között végzett. Büszkék lehetünk rá, hiszen ez egy olyan dolog, amivel a várost is képviselte. A Napló arról is megkérdezte Pannit, hogy milyen volt átélnie ezt a versenyt, és persze azt is, hogy mi a terve.