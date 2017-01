Nekik kell majd emelt szinten érettségizniük

Február közepéig nemcsak az egyetemi-főiskolai képzést kell kiválasztani, lassan az érettségi vizsgákra is jelentkezni kell a középiskolásoknak – hívja fel a figyelmet az eduline.hu.

Ahogy az előző években, úgy a 2017-es felsőoktatási felvételin is négy olyan képzést hirdettek meg az egyetemek, amelyekre csak azok a jelentkezők kerülhetnek be, akik két tárgyból emelt szinten érettségiznek. Állatorvosi: biológiából és kémiából is emelt szintű érettségit kell tenni. Általános orvosi: biológiából kötelező az emelt szintű érettségi, emellett kémiából vagy fizikából is. Fogorvosi: biológiából mindenképp emelt szinten kell vizsgázni, emellett kémiából vagy fizikából is. A gyógyszerész pályára vágyóknak biológiából kötelező az emelt szint, illetve emelt szintű érettségire van szükség kémia vagy fizika tantárgyból is.

