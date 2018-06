„Nekem a kertem a fitnesztermem”

A Nézőpontváltó Egyesület 2018 februárjában országos pályázatot írt ki, aminek témája „Az én változókorom, az én változásom”. Az egyesület vezetői fel kívánták hívni a figyelmet a még mindig tabutémának számító változókorra. Azért, hogy többet beszéljünk őszintén erről az életszakaszról, és példaként állíthassuk azokat, akik tesznek azért, hogy megváltoztassák a szokásaikat, hogy átvészeljék a változókort, és tovább éljenek egészségesen és boldogan.

A legjobbak között

Hetven pályamű érkezett, ezekből a szakmai zsűri 13 írást díjazott. A Berettyóújfaluban élő szentmártoni patikusnő, dr. Borsos Gizella is megosztotta a gondolatait – országos III. helyezést ért el. Az elbeszélés arra ösztönöz, motivál mindenkit, hogy kezdje el az életmódváltást, próbáljon egészségesen élni, hiszen megéri.

„57 éves, gyógyszerészként dolgozó, diplomás nő vagyok. Mindig is fontosnak tartottam a prevenciót, a betegségek megelőzését, de ennek ellenére én is úgy éltem a mindennapi életemet, mint sok más ember. Dolgoztam, szerettem a hivatásomat, nevelgettem a gyerekeimet. Örültem, ha este hazaestem, és összedobtam valami vacsorát a családnak. Mindig a gyorsaság oldaláról közelítettem meg a dolgokat: olcsó, gyorsan elkészíthető és finom legyen az étel.

Az első ijesztő jelek

Majd a 40-es éveim közepén jöttek a szervezetem figyelmeztető jelei. Kezdett hullni a hajam, nem jól aludtam éjszaka, fáradékony voltam. Nem éreztem jól magam a bőrömben. Ekkor át kellett gondolnom, hogyan tovább, mit szeretnék? Kifogásokat találni, hogy miért ezt nem, azt sem, vagy változtatni az életvitelemen, életemen. Ekkor eszembe jutott a fiatalkoromban is fontosnak tartott megelőzés, prevenció (de eddig csak jól hangzott üres tartalommal).

Tudtam, hogy nekem kell változtatnom, nekem kell megoldanom, hiszen az én életem. De hogyan kezdjek hozzá? Fogalmam sem volt róla, de el kellett kezdenem, mert nap mint nap szembesültem a súlyos egészségi problémákkal, mint gyógyszerész.”

Elkezdtem tanulmányozni a szakirodalmakat, az alternatív gyógymódokat, esettanulmányokat; faltam a könyveket, ami a kezembe került, azt mind elolvastam, és amit jónak találtam bennük, alkalmaztam a mindennapi életemben. Gyógyteákat készítettem, trambulinon ugráltam, vizeletem pH-ját lakmuszpapírral néztem, megtanultam síelni. Még én is elmosolyodom, hogy miket voltam képes csinálni, de legalább csináltam. Az azért már kezdett körvonalazódni a fejemben a rengeteg olvasás után, hogy a fő csapásvonal a táplálkozás körül mozog. Egészségesen kell táplálkozni, és rengeteget mozogni. A régi, beidegződött szokásokat meg kellett változtatni, de ez nem ment egyik napról a másikra. Úgy vettem észre, hogy ez csak akkor megy, ha örömöm lelem benne, ha viccesek.

Mindenképpen el kell kezdeni az életmódváltást! Eleinte úgy érzi az ember, hogy egy helyben topog, nincs eredmény. De ez nem így van, beérik, csak csinálni kell, és apró pici tervekkel továbblépni.”

Ezen tudás birtokában tudok segíteni az egészség megőrzésében a betegeimnek. Sokszor halljuk, „nincs időm, fáradt vagyok”, de én azt gondolom, hogy mindig arra van időnk, amire szánunk. Úgy fogunk tovább élni egészségesen és boldogan, ha megtartjuk az egészségünket.

Szezonálisan étkezzünk!

Az egészséges táplálkozásban Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus segített. Első fő gondolata, hogy mindig olyan zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, amit a nap érlel meg, és szezonális legyen. Ha nem tudjuk megtermelni, akkor biztonságos forrásokból vásároljunk. Mindenkinek lehet egy Bözsi nénije a piacon, aki lehet, hogy nem olyan fényes, tisztogatott zöldséget árul, de tudjuk, hogy este készítette elő, frissen, hogy a piacon értékesítse.

Saját kertjében

Nem étkezem különlegesen, csak a helyes arányokat tartom be. Egyszerű praktikákat vezettem be az étkezésem során. Például a brokkolit megveszem, és sós, fokhagymás vízben megfőzöm, és már lehet is fogyasztani a pörkölt vagy a rántott hús mellé. Ami kimarad, abból brokkoli­krémlevest főzők másnapra. A céklát a cserépkályha sütőjében alufóliába tekerve, megsózva, köménymagot szórva rá, megsütöm, meghámozva lehet fogyasztani, krémlevest készíteni belőle vagy esetleg savanyúságot. Majdnem minden este főzök, mivel én fontosnak tartom a friss alapanyagból készített ételeket, ezért Mezősason (ahol nagyon jó fekete föld van) megvásároltam egy parasztházat, felújítottam, és a konyhakertemben amit tudok, megtermelek. Ez sem volt egyszerű, hiszen a zöldségtermelés is egy tudomány, és ezt is meg kell tanulni. Azt szoktam mondani, nekem a kertem a fitnesztermem. Mivel nap mint nap szellemi munkát végzek, ezért a kertészkedés kikapcsol, mozgok, levegőn vagyok, és még meg is termelem a biozöldségeimet.

Győzelem

Természetesen a hálószobámban van egy szobabicikli, amit ha nem is minden nap, de gyakran tekerek zenehallgatás, filmnézés közben. Minden újfajta sporttal megpróbálkozom, ami kihívást jelent ezen korban.

Hat-nyolc éve tanultam meg síelni, az első 2 évben szinte tragédiaként éltem meg: mindenfelé csúszott a léc, csak arra nem, amerre én akartam, de végül én győztem!”

HBN

Mit (t)ettem az egészségemért?

A konyhámból száműztem a margarint, és az étolajat. Liba- vagy disznózsírral főzők, sütéshez mindig vajat használok (mindegy, hogy mit ír a szakácskönyv).

A rántott húst, a fasírtot mindig sütőben sütöm, gyorsabb, egészségesebb, és finomabb.

A bevásárláskor csak alapanyagokat veszek, a cél mindig az, hogy az élelmiszeripar minél kevésbé nyúljon bele, így kevesebb az E-adalékanyag- és tartósítószer-bevitel a szervezetemben.

Mindennap egyszer eszek nyers zöldséget vagy gyümölcsöt. (Ezt nehéz volt megszoknom, tudatosan oda kell figyelnem rá).

Mindennap megiszok fél liter tejet, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket.

Rengeteg krémlevest készítek, szinte minden zöldségből vagy gyümölcsből, ami a kezembe kerül, vagy épp érik a kertemben. A habarást natúr joghurttal csinálom, hisz a joghurt energiatartalma harmada a tejfölnek.

Mindennap kell teljes értékű fehérjét is bevinni, ezt hús, tojás, vagy tej formájában biztosítom a szervezetemnek. A csirkehúst preferálom (bőre nélkül), de a disznóhúst sem vetem meg, ám ha ezt készítek, akkor nagy adag salátával, főzelékkel vagy savanyúsággal fogyasztom.

Forrás: dr. Borsos Gizella

