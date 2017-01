Nehéz párharcok várnak a Rínókra és a Gladiátorokra

A Hajdúszoboszló Rhinos került a nehezebb csoportba, ahol a Miskolc Renegades-dzel, az Eger Bulls-zal és a Szeged Bats-cel kell megmérkőznie. A borsodi együttes tűnik az egyik legnehezebb ellenfélnek, hiszen egy igen kemény csapatról van szó, amelynek amerikai edzője van Phillip Hilderbrand személyében. Az Eger Bulls is híres arról, hogy jól megtermett játékosokkal rendelkezik, akik a HFL-es Heroes együttesében nyertek tapasztalatot tavaly. Fekete lónak számíthat a Szeged Bats, amely nem túl sűrűn tűnik fel nagypályás megmérettetéseken, viszont aréna tornákon előszeretettel szerepel. A nehéz sorsolás ellenére Tóth Attila, a Rhinos falembere továbbjutást vár a négyesből.

„A csapatunknak megalakulása óta volt saját rendezésű tornája, amelyen a hazai közönség láthatott minket és más gárdákat is” – mondta Tóth Attila. – „Ez idén a Gladiators–zel közösen került megszervezésre, ami még nagyobb létszámot tett lehetővé, ezért rendkívül fontos számunkra, hogy egy igen erős, 8 csapatos mezőnyben is megmutathassuk magunkat itthon. Nagyon fontos, hogy remek kapcsolatot ápolunk a Gladiátorokkal, hiszen kölcsönösen segítjük egymást a pályán és azon kívül is. Példaértékű, hogy nem konkurenciát látunk egymásban, hanem partnert. Nagyon jó és jól felkészült csapatok fognak hozzánk látogatni. A cél csakis a továbbjutás lehet. Aki tisztes helytállásról beszél elvárásként, az máris veszített.”

Tóth Attila (52) a nehéz sorsolás ellenére is továbbjutást vár a csoportból | Fotó: Kovács Zoltán © Tóth Attila (52) a nehéz sorsolás ellenére is továbbjutást vár a csoportból | Fotó: Kovács Zoltán

A Gladiators sorsolása sem ígérkezik könnyűnek. A legnehezebb ellenfél az Expendables lesz, amely hazánk egyik legtapasztaltabb arénacsapata. Nemcsak fizikailag, de taktikailag is egy erős együttes. A Feláldozhatóknál ritkaságnak számít, ha elvéreznek a csoportkörnél. A Berény-Sport Wolverines-zel a Gladiátorok már sokszor összemérhették erejüket. Az elmúlt két évben ez mindig megtörtént és Szűcs Botond együttese rendre jól jött ki belőle, viszont mindig is jó hangulatú párharcokat vívtak egymással. Miskolcról érkezik még a MEAFC Lions, ami tavaly a Divízió II-ben már megmutatta magát, és első szezonjában a rájátszásig el is jutott. Ez is egy fiatal csapat még hazánkban, amely bármikor képes megnehezíteni a nagyok dolgát.

„Az idei évben végre lehetőségünk nyílt a Rhinos-zal megrendezni az I. Hajdúsági Arénát, amiből reméljük a jövőben egy rendszeres eseményt tudunk létrehozni” – emelte ki Roják Richárd, a Gladiátorok futója. – „Sokat vártunk rá, így nagyon örülünk, hogy sikerült, és reméljük, minél többen kilátogatnak majd az eseményre. Jó volt együtt mozogni a Sportházban, a melegben, mivel, mint eddig minden évben továbbra is kint készülünk az arénákra és a nagypályás szezonra egyaránt. A fő célunk – mint eddig mindig – a győzelem, de emellett nagy hangsúlyt fektetünk az újoncaink és fiataljaink szerepeltetésre is. Ez egy nagyszerű lehetőség, hogy meccsrutint szerezhessenek a bajnokság előtt, edzőnk szavaival élve: „csak versenyhelyzetben lehet fejlődni” és erre minden alkalmat ki fogunk használni. Sosincs könnyű ellenfél, arénán ez hatványozottan igaz, mivel kis pályán játszunk és minden sokkal gyorsabb. Több, általunk jól ismert csapat is nevezett. Közülük talán az Egert emelném ki, akik tavaly a HFL-ben szerepeltek.”

A Hajdúsági Aréna Kupát január 21-én, 9 órától rendezik Hajdúszoboszlón, a Városi Sportházban. A rendezvényre a belépés ingyenes.

– Makranczi László –

Az I. Hajdúsági Aréna Kupa programja:

9.00: Gladiators-Lions

9.35: Rhinos-Renegades

10.10: Wolverines-Expendables

10.45: Bulls-Bats

11.20: Gladiators-Wolverines

11.55: Expendables-Lions

12.30: Rhinos-Bats

13.05: Renegades-Bulls

13.40: Gladiators-Expendables

14.15: Wolverines-Lions

15.50: Rhinos-Bulls

16.25: Bats-Renegades

16.50: Szünet

17.05: A1-B2

17.40: B1-A2

18.05: Szünet

18.15: Döntő

18.50: Éremátadás

