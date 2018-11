Nehéz idegenbeli meccs előtt a DEAC kosárcsapata

Az ASE három győzelemmel és öt vereséggel jelenleg a 11. a bajnokságban, míg a DEAC ötvenszázalékos mérleggel, egy hellyel előzi meg pénteki vendéglátóját. A paksiak eddig hadilábon állnak a szerencsével, három mérkőzésüket is egy ponttal vesztették el. Legutóbb épp Zalaegerszegen maradtak alul minimális különbséggel, mely után Szrecsko Szekulovics vezetőedző le is mondott, így pénteken Schmidt Béla irányítja majd a piros-kékeket.

– Bár új edzőjük van, és biztosan új impulzusok érték őket, ez egy olyan dolog, amivel nekünk nem kell foglalkoznunk. Saját magunkra kell figyelnünk, és arra, hogy úgy játszunk, ahogy az elvárható tőlünk.

Az az alap, hogy hazai pályán stabilnak kell lennünk, és hoznunk kell a győzelmeket, de idővel idegenben is sikeresnek kell lennünk”

– vélekedett a pénteki találkozóról Henry Dugat.

A Paks négy minőséginek mondható idegenlégiósa mellett a magyar magja is kiemelkedő, a válogatott Eilingsfeld János és Ruják András mellett Kovács Ákos és Medve Máté adják a csapat gerincét. Egyik legnagyobb erősségük, hogy – a DEAC-hoz hasonlóan – több szerkezetben is képesek eredményesen játszani, így a látványos játék mellett nagy taktikai csata is várható a felek között.

– Az Atomerőmű egy nagyon erős csapat, a tabellán elfoglalt helyük nem tükrözi a valós erejüket, ennek ellenére mi győzni megyünk Paksra. Elsősorban a gyors indításaikra kell odafigyelni, több játékosuk is képes gyors kosarat szerezni, úgyhogy mindenképpen le kell lassítanunk őket. Nekünk elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, az elmúlt két-három mérkőzésen már jó ritmusban játszottunk, egyre jobb az összhang a csapaton belül, tovább kell haladnunk ezen az úton – folytatta a ponterős hátvéd.

A 2014-15-ös szezonban Dugat egyébként tagja volt a rendkívül sikeres évet záró ASE-nak, így ismerős közegbe térhet vissza pénteken.

– Medve Máté, Kovács Ákos és Eilingsfeld János személyében három egykori csapattársam is van az ellenfélben, jó lesz velük újra találkozni. Szerettem Pakson játszani, az ASE egy nagyszerű klub, jó a közösség és fantasztikus szurkolóik vannak. Várom már, hogy visszatérjek, de a legfontosabb, hogy győzelemmel szeretnék távozni – zárta szavait az amerikai.

