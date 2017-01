Néhány dolog, amit tudnia kell, ha az adóhivatal készíti el a bevallását

A legegyszerűbb azoknak a helyzete, akiknek van ügyfélkapujuk, és mindent rendben találnak a NAV-os bevallásban: ők március 15-e után megkapják a tervezetet, és ha nem javítanak rajta semmit, nem is muszáj reagálniuk, ezt a NAV úgy értékeli, hogy elfogadták a javaslatot. Annak, akinek nincs ügyfélkapuja, és szeretné, hogy a NAV dolgozzon helyette, az első fontos határidő március 15-e. Eddig kell azt kérni, hogy a NAV küldje meg az adóbevallás javaslatát. Utána már ezek az adózók is május 22-ig javíthatnak. A legegyszerűbb a helyzet azoknál, akik csakis munkából kaptak jövedelmet 2016-ban. Az ő esetükben a munkahelyük egyszerűen bejelenti az adóhatóságnak, hogy mennyi volt a keresetük. Hasonló a helyzet annál is, aki megbízási szerződéssel dolgozott, az ő bevételeit a kifizetője jelenti be a NAV-nak, mégpedig a kifizetéskor. Akiknek ezen kívül más bevételük is volt, nekik kell hozzáírniuk még ezeket ahhoz, amit az adóhivatal elküldött.

A könyvelésen múlik

Az év közbeni munkahelyváltás csak első ránézésre okoz problémát: ha mindkét munkahelyen szabályos volt a könyvelés, akkor a NAV-hoz ugyanolyan pontossággal fognak beérkezni az adatok, mint ha ugyanott dolgozott volna egész évben. A legnagyobb problémákat a családi adókedvezmény okozhatja az adóbevallásban, azt ugyanis meg lehet osztani a házastárssal vagy a gyerekek másik eltartójával. Ha valaki javítani szeretne a NAV által megadott számokon, akkor május 22-ig ezt megteheti. Minden olyan jövedelmet az adózónak kell beírnia, amely magánszemélyek közti pénzmozgásból származik. Aki egyéni vállalkozó, az nem veheti igénybe azt a lehetőséget, hogy a NAV töltse ki helyette az adóbevallását, és ez az őstermelőknek sem jár. Szintén saját maguk vallják be az szja-t azok a magánszemélyek, akik áfafizetésre kötelezettek.

HBN

Budapest – Az idei személyi jövedelemadózásról szóló tájékoztató leveleket hétfőtől kézbesíti a posta, ebből mindenki tájékozódhat az idei újdonságokról, illetve arról, hogy milyen feltételek esetén nem tartozik a túlnyomó többséghez, akiknek már az adóhatóság készíti el a bevallását – mondta Tállai András az MTI-nek.

Budapest – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban postázza a lakosságnak a 2017-es személyi jövedelemadó (szja) bevallás változásairól szóló tájékoztató leveleket, ezekből minden érintett megtudhatja, hogy kinek, hogyan kell adóznia, az adóhivatal 3,8 millió levelet küldött ki – mondta Kiss Péter András, a NAV adószakmai szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.

Budapest – A személyi jövedelemadó (szja) bevallásnak háromféle módja van, a klasszikus bevallás, a munkáltató által készített, illetve az adózó felkérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) személyi jövedelemadó (szja) bevallásának elkészítésére – mondta Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő az M1 aktuális csatornán hétfőn.

