Negyvenöt esztendeje kémlelik a csillagos eget

Idén ünnepli megalakulásának negyvenötödik évfordulóját a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen (MACSED) közössége. A szülinapos rendezvényre nemrég a Belvárosi Közösségi Házban gyűltek össze a csillagászat-kedvelők, annak örömére, hogy 1972 márciusában megalakult az egykori csillagászati szakkör, és szinte hihetetlen erőfeszítést produkálva, még ma is kiválóan prosperál.

Arra a kérdésre, hogy mi fogja meg 45 éve az érdeklődőket, Zajácz György elnök azt válaszolta:

Egy különleges világot mutatunk be, az égbolt titkait. Mindig vannak emberek, akik vonzódnak ehhez, és ők eljönnek. Habár az elő­adásaink résztvevői többségében nem a fiatal, de azért ők is jönnek, s az utóbbi időben mintha többen lennének. Amikor pedig családok érkeznek, sejthető, hogy a gyerek ösztönözte a programot… Ez olyan hobbi, ami nincs korhoz kötve!”

Megjegyezte, hogy az Agorában is van csillagászati program, ide főleg iskolai osztályok mennek, tehát az érdeklődő gyerekekkel inkább itt lehet találkozni.

– Kezdetben a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, illetve a TIT távcsöveivel dolgoztunk, de már régóta saját pénzünkön vásárolt, saját eszközöket használunk. Ezek modernek, tökéletesen megfelelnek a bemutatók céljára, laikus nagyközönségnek nem is lenne érdemes profi távcsövet beszerezni, mert ezeken jobbak a panoramikus képek – magyarázta Zajácz György.

Az indulás

A kezdeti időszakban a debreceni TIT épületében működött a hajdani szakkör, majd a mai Szent Anna utca (akkor Béke út) 18. szám alá, később a Kölcsey Művelődési Központba, végül 2000. februárban a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házába (Jerikó utca) költözött, ahol ma is működik. Az alapító szakkörvezető Kancsura Árpád volt, őt egy rövid időre Piros András követte, majd – immár több évtizede – Zajácz György a csapat irányítója, mint egyesületi elnök, aki fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy ez a kis közösség ma is sikeresen működjön – mutatja be a MACSED-et Szoboszlai Endre, az egyesület sajtófelelőse.

A debreceni szakkör már a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelt a felkészítő, oktató munkára, sok előadást tartott a TIT-ben dr. Guman István csillagász, a Budapest-svábhegyi Csillagvizsgáló, majd a debreceni Napfizikai Obszervatórium munkatársa. A tanítás sikerét tükrözi, hogy a MACSED egykori fiataljai közül – felsőfokú tanulmányaik befejezése után – nagyon sokan elismert szakemberekké váltak számos tudományos területen. Tagjai közül többen rendelkeznek fizikus, csillagász-ismeretterjesztő diplomával, illetve egyikük szakcsillagász. Az egyesület ismeretterjesztő cikkei számos újságban jelentek meg, kiadta a Magnitúdó című periodikát, és többször szervezett csillagászati kiállításokat, ezekkel is népszerűsítve az éjszakai égbolt természettudományát.

– Tevékenységünk fontos része volt az a tudományos és ismeretterjesztő munka, amit a debreceni Amatőr-megfigyelő és Bemutató Csillagvizsgálóban végeztünk, mely a debreceni Borbíró tér (korábbi nevén Szabó István altábornagy tér) egyik toronyházának 15. szintjén működött 1984 tavaszától 1991 májusáig. Fennállása során több mint 9 ezer látogató járt a kis intézményben – idézte fel Szoboszlai Endre, hozzátéve, hogy ma már az egyesület több tagjának van kis amatőr csillagvizsgálója is.

Sikerek

Állandó programjaik közé tartozott és tartozik ma is a különféle szakmai észlelések végzése (változócsillagok, csillagfedések, Jupiter-hold-jelenségek és sok más amatőr megfigyelések), melyek adatait nemzetközi vagy hazai adatbankokba továbbítják, esetenként nyári csillagászati táborokat is szerveztek, szerveznek. Sok éven át rendszeresen tartottak egész éjszakán át zajló megfigyeléseket a Vekeri-tónál, az utóbbi években pedig a Hortobágyon vannak ilyen programjaik.

– Sikerként éljük meg, hogy néhány éve újabb kori bemutató csillagvizsgálók megépülésében is serénykedhettünk: a Zsuzsi vonat végállomásnál van így egy bemutató, és a Hortobágyon is egy másik (a Csillagoségbolt-park), ott a fényszennyezés mentes égbolt miatt különösen értékes a csillagda. A debreceni Agora Tudományos Élményközpontban működő planetárium és csillagvizsgáló létrejöttében is segédkeztünk tanácsadással, szakmai információkkal. Majd a működésbe lépést követően Zajácz György főállásban végezheti ott tovább a csillagászati oktató, ismeretterjesztő munkáját, s ebben, úgy vélem, az évtizedes tevékenységünk is benne van – mondta Szoboszlai Endre. Tagjaik közül megemlítette még Hadházi Csaba észlelőmunkáját, égboltfotóit; illetve Kása János látványos előadásait, ő ugyanis a háromdimenziós képi világ feldolgozásával kápráztatja el az érdeklődőket. A MACSED a csillagászat mellett más természet- sőt egyéb tudományok népszerűsítéséhez is hozzájárult.

– A Hortobágyon Gyarmathy István tagtársunk szervezésében olyan rendezvények is megvalósulhatnak, melyek bemutatják a Hortobágy természeti értékeit, madárvilágát, miközben a fénymentes pusztai égbolttal is ismerkedhetnek a résztvevők. Én magam több vallás- és tudománytörténeti kiskönyvet írtam, köztük olyan kuriózumokról, mint a középkori iszlám és jezsuita tudósok tevékenységének bemutatása, valamint a Biblia csillagászati jövendöléseinek feltárása. Nagy sikere volt korábban a csillagászati látnivalókkal (napfogyatkozások, muzeális csillagászati épületek, műszerek) bővített úti élmény-beszámolós rendezvényeinknek. Ezek jóvoltából több érdekes országgal, például Egyiptom, Franciaország, Finnország, Izrael, India, Nepál, Hawaii, Mexikó, Peru ismerkedhettek meg hallgatóink, többségében Zajácz György, vagy más hazai csillagász utazásait követően. Az ilyen programokat vetítéssel, az adott ország varázslatos népzenéjével színesítettük – sorolja Szoboszlai Endre. Érdekességként felidézte, hogy a MACSED a számítógépet már az informatika hőskorától alkalmazza a csillagászatban, mivel Zajácz György eredeti képesítése programozó matematikus volt, ennek köszönhetően körülbelül 35 éve használják feldolgozásokra, előrejelzésekre, nyilvántartásokra, égboltszemléltetésekre a számítógépet. – 45 év munkáját aligha lehet egy újságcikkben bemutatni, de elismerésre méltó, hogy az egyesület tagsága hozzávetőlegesen jó százezer érdeklődőnek mutatta be a csillagos ég rejtelmeit – foglalta össze.

A MACSED az Újkerti Közösségi Ház 106-os termébe várja az érdeklődőket minden csütörtökön (kivéve július és augusztus hónapokat) 18 órától. További információk az egyesület honlapján.

Jó kapcsolatban az erdélyiekkel

– Az elmúlt évtizedekben több ezer foglalkozást, távcsöves és Baader-iskola-planetáriumi bemutatót, valamint előadást tartottunk Hajdú-Bihar megyében, illetve több más magyarországi településen, sőt, kihasználva a határ közelségét, pár romániai határ menti településen is. Jó kapcsolatot ápolunk az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesülettel, több szakmai találkozón, észlelő táboron vettünk részt Erdélyben és Magyarországon. Nagyszalontán látogatásunkkal tisztelegtünk a város egyik nagy szülöttének, Kulin György csillagászprofesszornak az emléke előtt – sorolta Szoboszlai Endre.

