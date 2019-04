Negyvenéves lett az egykori Loki-kapitány

A napokban mérföldkőhöz érkezett a DVSC korábbi jobbhátvédje és csapatkapitánya, Bernáth Csaba: a futballista barátai és családtagjai körében megünnepelhette a 40. születésnapját. Az igen aktív életet élő sportolót ennek apropóján kerestük meg, elsőként a negyvenes életérzéséről beszélt a Naplónak.

Több mint 2000 meccs

– Valóban mérföldkő ez, de sokkal rosszabb volt arra gondolni, hogy nem sokára negyven leszek, mint túl lenni rajta – kezdte Bernáth. – Természetesen ez nem változtat semmit az életemen és a felfogásomon, ebben a korban ez már nehezen is menne. Teszem a dolgomat, igyekszem innovatívan élni, fejlődni és haladni előre, érdekel az új és kíváncsi vagyok sok mindenre. Vannak céljaim, ezeknek próbálok élni – fogalmazott a vállalkozóként is dolgozó beszélgetőpartnerünk. A sportoló a szülinapi buli kulisszatitkaiba is beavatott minket.

– Keddi napra esett, akkor egy szűk, 15 fős baráti körrel ünnepeltem, vacsoráztunk, iszogattunk és beszélgettünk egy jót. A nagyobb volumenű buli az ezt követő szombaton volt, hatvanan vettek részt rajta, mindazok, akikkel életem során szorosabb barátságba kerültem. Jó hangulatú, táncos móka volt, vacsorával és videóvetítéssel. A kis film részben rólam szólt, a gyerekkoromból is voltak benne felvételek, és a barátokkal közös bulik pillanatai is megjelentek. Nagyon élvezte mindenki a vetítést, akik pedig nem tudtak eljönni, videóüzenetben kívántak boldog születésnapot – fogalmazott Csaba, akit többek között megköszöntött édesanyja és a testvére családja mellett Fejes Tamás, aki üzlettársa és a Tankcsapda dobosa is egyben, Bács Zoltán egyetemi kancellár, Makray Balázs, a DLA ügyvezetője, vagy Tumbász József, Magyarország első profi kick-boksz világbajnoka. – Jelen voltak persze a korábbi csapattársaim is, az esten “ott volt” több mint 2000 NB I-es meccs: Dombi Tibi, Sándor Tomi, Kerekes Zsombi, Habi Ronald, Böőr Zoli, Madar Csaba személyében, illetve az én mérkőzéseim számát is hozzáadva – mondta a futballista, akinek természetesen nem szakadt meg a kapcsolata a sporttal.

Fotó: Archív

– Amikor 2014-ben abbahagytam az aktív játékot, több oka is volt a döntésemnek. Az egyik az volt, hogy akkor adták át az új Nagyerdei Stadiont, és mindenképpen szerettem volna benne dolgozni. Azóta a létesítmény látogató-központjának vagyok az igazgatója. A másik, hogy nem tudtam volna már kiteljesedni a fociban, és működtettem a vállalkozásaimat is abban az időben már. Megnyertük a bajnoki címet, és úgy éreztem, ez a csúcs, annál több már nem volt a pályafutásomban. Nem bántam meg, hogy pályát váltottam, mert jól érzem magam így. Hozzám tartozik a DVSC Shop, a Red and White söröző, a stadiontúrák és egyéb rendezvények, mellette pedig megvan társtulajdonosként a Roncsbár. Idén az egyetemre is beiratkoztam, mert éreztem magamban elegendő erőt ehhez, így februártól megkezdtem a sportközgazdász mesterképzést. Ez egy kétéves, a sport terén az egyik legmagasabb fokozatú képzés. A labdarúgás hat esztendős korom óta az életem része, és ez mindig így is lesz. Ha van a DVSC Öregfiúknak felkérése, természetesen megyek én is, de a DEAC megye I-es csapatánál igazolt játékos vagyok, ha időm engedi, akkor járok edzésekre és a bajnoki meccsekre. Játszom egy kispályás öregfiúk gárdában is, emellett szoktak lenni baráti focik is, úgyhogy a futball nem lett kevesebb az életemben a visszavonulásom óta sem. Amíg nem kell mankóval járnom, addig focizni fogok valamilyen szinten – jelentette ki Bernáth Csaba.

Az ünnepeltet megkérdeztük arról is, miként vizualizálja az életét 50 évesen.

– Nagyon örülnék, ha akkor már lenne egy fiam, akinek tudnék járni a focimeccseire.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA