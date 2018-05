Negyvenen sem laknak a néhány utcás hajdú-bihari faluban

Az éppen kapuján kilépő Tóth Lászlót szólítottuk meg, hogy meséljen egy kicsit Kórósszigetről. Mondta, most nem ér rá, mert megy vásárolni, de utána tudunk beszélni. Válasza érhető volt, hiszen ha lemarad az árut hozó autóról, csak másnap tudja pótolni, ami hiányzik otthonról.

Addig körbejártuk a néhány utcás települést, és amint letértünk a főútról, nyoma sem volt aszfaltnak, a szekérút közepén kinövő gaz súrolta az autó alvázát.

Az utcák foghíjasak, s már messziről lehet látni, melyik házban laknak. Néhány portánál a tavasz beköszöntével derékig érő fű fogadott minket, szinte minden harmadik házon kint állt az eladó tábla, s ha nem kel el a ház, akkor általában az a sorsa, hogy összedől.

Tóth László 2012-ben költözött a faluba, azóta küzd ugyanazzal a problémával. Mikor megvásárolta az ingatlanját, tudomása szerint a Váci utca 10–12. alatti telket vette meg. Azonban kiderült, hogy Kórósszigeten három porta is hivatalosan a Váci utca 4. szám alatt található, köztük a Laci bácsié is.

Forrás: Hírek360.hu

– Az Ölyvös-csatorna felől van számozva ez az utca, az enyém volna a Váci utca 4., de annak idején megfordították a számozást, így egy másik ház is ugyanezt a számot viseli, valamint a vadászház is Váci utca 4. szám alatt van papíron, pedig az soha nem volt a Váci utcán. Emiatt nem tudok internetet beköttetni, nem tudtam lakhatási támogatást igényelni, mert a rendszerben többen vagyunk bejelentve ugyanoda – panaszolta Laci bácsi.

Nincsenek egyszerű helyzetben azok a kórósszigeti lakosok, akiknek nincs gépjárműjük.

A busz reggel fél 7-kor megy be Csökmőre, vissza fél 4-kor jön, addig semmi nincs. Valamikor volt napközben is, de már az is megszűnt”