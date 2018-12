Négylábú társaink örömére

Karácsonyi sétán vehetnek részt azok, akik december 16-án (vasárnap) kilátogatnak a debreceni állatmenhelyre. A menedékhely életében már hagyománnyá vált, hogy évente megrendezik a „Legyél te is valaki Jézuskája” című programot, amikor lehetőségük nyílik az állatszeretőknek arra, hogy megajándékozzák a menhelyen élő kutyákat és cicákat.

Az Együtt az Állatokért egyesület Mészáros Gergely-kerti menhelyén jelenleg csaknem 200 kutya és több mint 50 cica vár arra, hogy szerető családba kerüljön, de ha befogadni nem is tudják őket, az ajándékokat is szívesen fogadják. A kisállatok nagyon izgatottak tudnak lenni, ha megtudják, valami finomságot rejt a zsebünk, de boldoggá tehetjük őket akár egy elrágható labdával vagy egy meleg, puha takaróval.

Séta a szabadban

A látogatók készíthetnek közös képeket a megajándékozott négylábúakkal a karácsonyfa alatt, amelyet később a szervezők e-mailben elküldenek mindenkinek. Azonban a kutyusok nemcsak az ajándékozókat várják, hanem azokat is, akik szeretnének egy nagyot sétálni, futni a szabadban, hiszen – mint mindig – a négylábúak most is készen állnak a mozgásra. A helyszínen kisebb vásár fogadja a kíváncsiskodókat, ahol a gazdik beszerezhetnek mindenféle kelléket, kutyás felszereléseket, ruhákat, ékszereket, kézzel készült termékeket.

