Négylábú barátaink karácsonya

Remekül sikerült az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület vasárnapi, debreceni akciója. Arra kérték az állatbarátokat, hogy lepjék meg a Mészáros Gergely-kertben található állatmenhelyen élő csaknem 200 kutyát és több mint 50 cicát. Vigyenek nekik valamilyen karácsonyi ajándékot, illetve sétáltassák meg az állatokat.

Sokan segítettek

Orosz Viktória, az egyesület menhelyvezetője arról számolt be, hogy a reméltnél jóval többen, csaknem 350-en látogattak el hozzájuk. Egyebek mellett több mint 1 tonna tápot, rengeteg kutyakonzervet, macskajátékot, macskabútort, macskaalmot, kutyaruhákat, pórázokat, nyakörveket kaptak. – Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan eljöttek. Az is remek, hogy kutyáink nagy része egész délelőtt kint volt sétálni, szinte egymás kezébe adták az emberek a pórázokat, üresek voltak a kennelek – számolt be.

Közös fotók emlékbe

A „Legyél Te is valaki Jézuskája” című eseményen a megajándékozott négylábúval közös kép is készült a karácsonyfa alatt, melyet később e-mailben mindenkinek elküldenek. Kisebb vásárt is tartottak a telepen, ahol kutyás felszerelések, ruhák, ékszerek, kézzel készült termékek, neszesszerek voltak kaphatók. A bevételt a menhely üzemeltetésére fordítják.

