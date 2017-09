Negyedik helyen végeztek az ifjú Gladiátorok Tatabányán

Címvédőként utazott a Gladiators amerikai futball együttese a tatabányai megmérettetésre, és bár az erőviszonyokat az utánpótlásban komplikált felmérni, mégis elmondható, hogy rendkívül nehéz csoportba kerültek az arany-fekete ifjak. A debreceniek a Budapest Cowbells, a Győr Sharks és a Fehérvár Enthroners ellen is megküzdöttek.

Az esős kupanapon a Győr volt az első ellenfél. Rögtön az első félidőben jelentős előnyt harcolt ki a 7 a 7 elleni rendszerben felálló címvédő együttes. Két safetyvel már négy pont volt a fór, majd Boruzs Kevin elkapásával és Kunkli László egypontosával 11-0 volt az állás. Boruzs számára ezt követően nem volt megállás, egy újabb elkapással 17-0-ra módosította a különbséget. A Sharks ugyan szerzett egy TD-t, de ez csak szépségtapasznak volt elég: 17-6.

Következhetett a Fehérvár Enthroners. Itt teljesen más arcát mutatta a Gladiators. Sokáig kiélezett, adok-kapok csata folyt a pályán. A Koronázók jutottak előnyhöz, majd Gyarmati Patrik elkapása után módosult az állás: 8-8. A Fehérvár a fordulás után ismét vezetéshez jutott, viszont jött is rá a válasz Németi Soma touchdownjával. A sikertelen kétpontos miatt 16-14-re továbbra is a székesfehérváriak vezettek. A játékidő vége felé a debreceni védelem már nem tudta kordában tartani az ellenfél futásait, sőt, a támadósor is akadozott. Ezt kihasználva még két TD-t szerzett az Enthroners, így 29-14-re nyert a fehérvári alakulat.

Jött a Cowbells elleni találkozó, amelyen a Gladiátoroknak egy minimum 9 pontos győzelemre volt szükségük, hogy harcban maradhassanak a dobogóért. Drámai hangulatú mérkőzés volt kibontakozóban, amit a heves esőzés is fokozott. A fővárosiak szereztek először touchdownt, amire a kupanapon szenzációs elkapásokat mutató Boruzs Kevin válaszolt, a sikertelen extra miatt az előny viszont továbbra is a Cowbells-nél volt: 7-6. A Kolomposok egy futott TD-vel ismét növelni tudták fórjukat, ami egyre nehezebbé tette a helyzetet. Szűcs Botond vezetőedző azonban előállt egy váratlan húzással, Gál Kristófot átrakta a támadósorból a védelembe. Jó változtatásnak bizonyult, hiszen az ifjoncok sorra állították meg a fővárosiak rohamait, a támadósor pedig összekapta magát. Gyarmati hat pontot szerzett, majd Boruzs két egységet érő elkapásával fordult a kocka. Gál is felkerült a pontszerzők közé, amikor az end zone-ban szerelte az irányítót: 16-13, ám ez egyelőre nem volt elég. Az offense végül Kunkli László futása után összehozta a kilencpontos előnyt: 22-13. A Cowbells csapatának ekkor még ugyan volt sansza a pontszerzésre, ám az utolsó támadásukat 1 másodperccel a végső sípszó után indították el, így a Gladiators akarata érvényesült.

A dobogó harmadik fokáért a tavalyi ezüstérmes Wanderers-zel kellett megküzdeni. A találkozón a Gladiátorok támadósora nem tudta hozni azt a teljesítményt, amit az előző három meccsen. A Vándorlók folyamatosan kihasználták a hibákat és a második félidő közepére már 20-0-ra vezettek. A végén Németi Soma egy elkapott TD-vel szépített, de a 20-6 csak a 4. helyre volt elég. Ez is dicséretes teljesítmény volt a fiataloktól, hiszen a Gladiators 5 ponttal gazdagodott és még van esélye arra, hogy megvédje címét. Boruzs Kevin így értékelt:

Nagyon élveztem ezt a kupanapot, szerintem a 7v7-es foci jobb volt, mintha 11v11-et játszottunk volna, itt ugyanis kihasználhattuk az adottságainkat, illetve felmérhettük magunkat más, velünk egykorú csapatokkal szemben.”

– Én egyértelműen a Cowbells elleni meccset emelném ki. Itt volt a leginkább érezhető a csapategység, amikor a támadók biztatták a védőket, és fordítva. Nagyon élvezem a játékrendszert, amiben szerepet kapok. Úgy érzem viszont, mind a defense-nek, mind az offense-nek van még hova fejlődnie, hiszen a tornán mindkét egységnél voltak hibák. A következő kupanapig tudunk dolgozni a hibákon. Jászberényben egyértelműen az első helyet akarjuk megszerezni – folytatta Boruzs.

A következő U17-es kupanap október 7-én lesz Jászberényben.

Eredmények:

Győr Sharks-Gladiators 6-17 (0-11)

Pontszerzők: Boruzs Kevin 2 TD, Német Soma, Győr Sharks 1-1 S, Kunkli László 1 XP

Fehérvár Enthroners-Gladiators 29-14 (8-8)

Pontszerzők: Gyarmati Patrik, Németi Soma 1-1 TD, Németi Soma 1 PAT

Budapest Cowbells-Gladiators 13-22 (13-14)

Pontszerzők: Boruzs Kevin, Gyarmati Patrik, Kunkli László 1-1 TD, Gál Kristóf 1 S, Boruzs Kevin 1 PAT

Gladiators-Wanderers 6-20 (0-14)

Pontszerző: Németi Soma

