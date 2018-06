Negyedik helyen a Gladiátorok, a Crushers lesz az ellenfél

Mind támadó, mind védő oldalon sok hiányzóval utaztak a cívisvárosiak Szekszárdra, ahol a Rosszcsontok ellen akarták megtartani második helyüket a tabellán, és kiharcolni, hogy hazai pályán játszanak az elődöntőben. Az offense-ben hiányzott lábsérülés miatt Molnár Gábor, de az őt helyettesítő Kondorosi Attila remekül szállt be a mérkőzésbe. Többek között az ő játékának is köszönhető, hogy megszerezte a vezetést a Gladiators: Boruzs Kevinnek dobott egy kiváló átadást, amiből az elkapó touchdownt csinált. Szabó Lajos extrája sikerült (0-7). A második játékrészben a Bad Bones két futott TD-vel fordított, a Gladiators ugyan közel állt a pontszerzéshez, de nem tudott egyenlíteni, így maradt a 14-7-es előny a szünetben.

Fotó: Makranczi László

A harmadik negyedben a Szekszárd meg tudott lépni egy futott és egy elkapott touchdownnal (28-7). Az utolsó játékrészben igyekezett a Gladiators faragni a hátrányán, de a hazaiak tovább növelték előnyüket egy elkapással (35-7). Erre már tudott válaszolni az arany-fekete gárda. Gál Kristóf labdaszerzése után Roják Richárd futotta meg a következő TD-t, majd a kétpontost is összehozta (35-15). A vendéglátók viszont ismét eredményesek voltak egy újabb futással (42-15). A Gladiátorok harcoltak, amíg tudtak. Ekkor már több fiatal is játéklehetőséget kapott. Béres Marcell pedig ismét élt az eséllyel. Az ő elkapásával és Szabó Bálint kétpontosával már 42-23-ra módosult az állás. Az utolsó szó a Bad Bones csapatáé volt, amely egy újabb elkapással és sikeres extrával beállította a 49-23-as végeredményt. Ezzel a vereséggel a Gladiators a negyedik lett az alapszakaszban.

Fotó: Makranczi László

Eléggé sok sérülttel utaztunk Szekszárdra, de erre nem szabad fogni”

– mondta Harsányi Tamás, a Gladiatorok defensive koordinátora.

– Most sok olyan játékos került be, akik nem voltak kezdők. Nem is tudták kezelni azt a nyomást, ami rájuk helyeződött. Ez egy nagyon jó pofon volt, ami remélhetőleg felébreszt minket. Már a következő találkozóra kell koncentrálni – tette hozzá.

A Gladiators a playoffban a Szombathely Crushers-zel játszik idegenben július 7-én a döntőbe jutásért.

– Debrecen Gladiators –

Szekszárd Bad Bones-Gladiators 49-23 (0-7, 14-0, 14-0, 21-16)

Gladiators pontszerzők: Boruzs Kevin, Roják Richárd, Béres Marcell 1-1 TD, Roják Richárd, Szabó Bálint 1-1 PAT, Szabó Lajos 1 XP.

