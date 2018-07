Négy tévhit a reggeliről

A reggelivel kapcsolatban számos tévhit kering. Sokan azt gondolják például, hogy ha kimarad ez az étkezés, akkor sikeresebbek lehetnek a fogyókúrában, ám ez nincs így. Arról, hogy melyek a leggyakoribb téveszmék, amik a reggelihez társulnak, lapunk Ízvilág oldalán olvashatnak többet, ahol megosztunk önökkel néhány egészséges reggelireceptet is.

Ha kihagyom a reggelit, lefogyok; elég, ha bekapok pár falat péksütit a metrón; az italok nem számítanak a napi kalória-bevitelbe…

Sorolhatnánk a reggelizés körüli tévhiteket, amik oda vezetnek, hogy tízből három magyar teljesen kihagyja az egyik legfontosabb főétkezést. Pedig nem is gondoljuk, hogy mekkora szerepe van a helytelen vagy kihagyott reggelizésnek például az elhízásban. Az egészséges reggeli nem luxus, nem kell ahhoz többórás szertartás ébredés után, hogy a szervezetünk hozzájusson a napindításhoz szükséges legfontosabb táp­anyagokhoz. Az Okoscímke.hu segítségével a Noguchi Porter Novelli közleményében eloszlatják a tévhiteket, és megmutatjuk, miként válhat a rohanós mindennapok részévé az egészséges és tápláló reggeli.

Ha nem reggelizem, lefogyok!

Bár már óvodában megtanították a mondást, hogy reggelizz úgy, mint egy király, sokan arra hivatkoznak, hogy délelőtt egyáltalán nem éhesek, vagy éppen úgy hiszik, hogy hatékonyabban fogynak, ha kihagyják ezt a főétkezést. Valójában pont fordítva igaz, hiszen a reggeli kihagyásával számos vitamintól és hasznos energiaforrástól fosztjuk meg a szervezetünket, amit nem is tudunk pótolni a nap folyamán, így azon kapjuk magunkat, hogy szakaszosan tör ránk a falhatnék. Az ideális reggelinél fontos, hogy változatos tápanyagokat tartalmazzon, így egyaránt része legyen gabona, valamilyen teljes értékű fehérjeforrás (például joghurt vagy tojás) és gyümölcs, zöldség. Ehhez azonban nem kell egy több fogásos brunch: elég lehet egy finom granola vagy sima zabpehely, ami joghurttal és gyümölcsökkel nagyon tápláló és egyben egészséges reggeli.

Elég pár falat

A reggeli nem nassolást jelent, hanem főétkezés, így nagyon fontos, hogy miből és mennyit fogyasztunk a napindításhoz. Gyakran csak annyi időnk van, hogy egy fél pogácsát elrágcsáljunk a metrón, utána pedig egész délelőtt az evésre gondolunk. Ha nincs elég időnk reggel, készítsünk el előre a hétvégén egy nagyobb adag péksüteményt, fagyasszuk le, így reggelente csak be kell dobni néhány darabot a sütőbe pár percre, és kész is a friss gabonaféle a saját pékségünkből.

Reggelire valami cukrosat

Akár az is lehetne, de ha a cukor- és kalóriabevitelünkre figyelni akarunk, nem biztos, hogy pont ez a legjobb megoldás. A tradicionális magyar konyha része, hogy még a legcukrosabb ételekre is hintünk egy is porcukrot a biztonság kedvéért, pedig már a reggelinél is érdemes arra törekedni, hogy minél kevesebb hozzáadott sót és cukrot fogyasszunk. Ha magunknak készítjük a péksüteményt, váltsuk ki a cukor egy részét édesítőszerre és a fehér lisztet teljes kiőrlésűre.

A kávé, tea nem számít

Sokan úgy vélik, a reggeli kávé és tea elfogyasztása nem számít bele a napi kalóriabevitelbe. Nem igaz, hiszen minden falat és korty számít. Az ideális reggelinek a napi kalóriabevitelünk harmadát kell kitennie, amibe beletartoznak az italok is, így ebben az esetben is használhatunk édesítőszert a kávéba, teába. A napi kb. 8 pohárnyi folyadékmennyiség egy részét kiteheti a reggeli tea vagy gyümölcslé, a tiszta víz pedig ébredés után tesz jót a szervezet napkezdő hidratációjában.

Zöld smoothie

Hozzávalók: 2 evőkanál lenmagpehely, 1 narancs (kimagozva), 100g nyers spenót, 1 érett banán, 2 teáskanál reszelt gyömbér, 1 őszibarack, pár csepp citromlé, 10 jégkocka (opcionális).

Elkészítés: A narancsot meghámozzuk, kiszedjük a magokat, és apróbb darabokra szedjük, a banánt felkarikázzuk, a barackot apróra vágjuk, majd minden hozzávalót beleteszünk egy turmixba, és jó alaposan eldolgozzuk. Ha jeget is szeretnénk beletenni, arra mindenképpen ügyeljünk, hogy a turmix elég erős legyen, ne csorbuljon a penge! Gyorsan elkészíthető recept, amiben a gyümölcsöket mindig változtathatjuk az aktuális idényterményekre. Tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal és nyomelemekkel.

Almás granola

Hozzávalók: 2 evőkanál juharszirup, 2 teáskanál mandulavaj, ½ teáskanál vanília kikapart magja vagy vanília kivonat, ½ teáskanál fahéj, 1 teáskanál rozmaring, csipet tengeri só, ½ bögre zabpehely, 1 evőkanál tökmag, 1 evőkanál apróra vágott dió, 2 evőkanál szárított alma, 1 evőkanál szárított vörös áfonya.

Elkészítés: A juharszirupot, a mandulavajat, a vaníliát, a fahéjat, a rozmaringot és a tengeri sót alaposan elkeverjük, majd hozzáadjuk a zabpelyhet, és jól összeforgatjuk, majd mehet bele a tökmag és a dió is. Ezt az egyveleget egy lapos tálra tesszük, elegyengetjük és mikróba tesszük 5 percre. Ezután hozzákeverhetjük az aszalványokat, majd tejjel, joghurttal vagy smoothie-val fogyaszthatjuk is!

Zabpuding

Hozzávalók: 1 bögre zab, ½ teáskanál fahéj, ¼ teáskanál szárított gyömbér, ¼ bögre mazsola (vagy más aszalvány, gyümölcs), 1 fél összetört banán, 2 evőkanál joghurt, 1 teáskanál vaníliakivonat, 1 bögre növényi (tej)ital, választható „feltét” mint granola, friss gyümölcs vagy aszalványok.

Elkészítés: Fogunk egy 250 ml-s befőttes üveget vagy egy zárható üvegpoharat, és beletesszük a zabot, a fűszereket és a mazsolát, ezt jól összerázzuk. Hozzátesszük az összetört banánt, a joghurtot, a vaníliát és a növényi (tej)italt. Hagyjuk egy pár percig állni, majd alaposan elkeverjük, lefedjük és egy estére a hűtőbe tesszük állni. Reggel friss gyümölcsökkel vagy granolával azonnal fogyasztható, és akár több adag is előre elkészíthető, hiszen hűtőben akár egy hétig is eláll.

Tojásos muffin

Hozzávalók: 6 tojás, só és bors, ½ bögre forrázott, lecsepegtetett spenót, 1/3 bögre morzsolt, főtt sonka, 1/3 bögre reszelt sajt.

Elkészítés: Előmelegítjük a sütőt 180°C-ra, majd a muffin sütőformát lefújjuk sütő spray-el, vagy kiolajozzuk. A tojásokat egy nagy tálban felverjük, majd hozzákeverjük a spenótot, a sonkát és a sajtot. Beleadagoljuk a muffin formába és 15-18 perc alatt készre sütjük. Egyszerű, gyors, szép és könnyen csomagolható megoldás, amit a gyerekek is imádni fognak.

Zabpalacsinta

Hozzávalók: 1 érett banán, 1 bögre zabpehely (vagy zabliszt), 1 tojás, ¼ bögre tej (lehet növényi is, de a laktózmentes a legjobb), csipetnyi só, másfél teáskanál vanília kivonat, 1 teáskanál sütőpor, ½ teáskanál fahéj, juharszirup, pekándió.

Elkészítés: Egy aprító segítségével a zabot liszt állagúra őröljük, majd hozzá adjuk a banánt és a tojást, és alaposan eldolgozzuk. Mehet bele a tej, só, sütőpor és fahéj is, majd tovább mixeljük. Folyós, de nem teljesen híg állagot kell, hogy kapjunk. Egy palacsintasütőben kis adagonként kisütjük, és egymásra halmozzuk. Ha elkészült, tehetünk rá vajat, juharszirupot és aprított pekándiót, vagy tetszőleges feltétet. Gyors, finom és igazi energiabomba. (bien.hu)

