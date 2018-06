Négy kórus a templomban

Az Érmelléken a Darabont Aliz vezette Veres László Zsolt Városi Kórus vendégszeretetét élvezhették a ladányiak. A kórusok között évek óta fennálló jó – mára baráti – kapcsolat évekkel ezelőtt kezdődött, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy közreműködésével.

A csenkisek évente legalább egyszer kilátogatnak az Érmellékre, az idei volt az első olyan utazásuk, amely két napig tartott, és ahol lehetőség volt nemcsak Érmihályfalva, hanem a környék megtekintésére is. Szállásuk a város melletti Csiha-tanyán volt, ahol már megérkezésükkor rotyogott a finom bogrács­gulyás.

Az első nap délutánján dr. Kéri Gáspár helyi fogorvos, helytörténész volt útikalauzuk, aki az ottományi Komáromy-kúria kiállítását mutatta meg nekik, és akivel a gyönyörű épület vizespincéjébe is lemerészkedtek. A délután következő megállója a szalacsi tájház volt, amelynek teljes berendezése Kéri Gáspár saját gyűjteménye. A tájházban kipróbálhatták az eredeti, XIX. századi „központi zárat”, és ihattak friss vizet az udvaron álló gémeskútból. Talán kevesen tudják, hogy a XX. század elejéig az Érmellék volt Magyarország egyik leggazdagabb bortermelő vidéke. Ezt igazolják Szalacs pincesorai, ahol az idegenvezető jóvoltából a ladányiak is megkóstolhatták a helyi nedűt, jófajta krumplisbélessel együtt. Megtekintették a szalacsi „Négylyukú hidat”, ami nemcsak kinézetre hasonlít a hortobágyira, de története is hasonló.

Séta szép épületek között

Szállásukra kilátogatott Nyakó József érmihályfalvi polgármester is, aki évek óta kedves ismerőse a kórusnak. Az este finom vacsorával ért volna véget, ha házigazdáink nem gondoskodtak volna zenészről, aki hegedűn húzta a talpalávalót a lelkes amatőr énekeseknek.

Másnap, bőséges reggeli után, tettek egy sétát a városban, megnézték Érmihályfalva nevezetességeit: fotózkodtak a „Hazaváró édesanya” szobránál, felfedezték a település legszebb épületeit. A délután már az esti koncert jegyében telt, amelynek a katolikus templom adott otthont. Négy kórus – a Veres László Zsolt Városi Kórus, a Vox Angeli gyerek- és a Jubilate Deo felnőtt kórus, amelyeket Bokor János kántor vezényelt, és a Csenki kórus, Szűcs Magdaléna karnaggyal az élén – lépett fel a kórustalálkozón – tájékoztatta a Naplót Kenéz Szilvia kórustag.

HBN

