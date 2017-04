Négy góllal kikapott a svédektől a magyar jégkorong-válogatott

Eredmény:

Magyarország-Svédország 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)



gólszerzők: Gynge (1.), Norman (30.), Pettersson (31.), Everberg (53.)

A két csapat korábban öt alkalommal találkozott, egy magyar siker mellett négy vereség volt a mérleg.

A mérkőzés előtt a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa – amely szerepelt az Oscar-díjas rövidfilmben, a Mindenkiben – énekelte el a két ország himnuszát.

Szinte még el sem kezdődött a találkozó, máris hátrányba került Rich Chernomaz szövetségi kapitány együttese: Richard Gynge húsz másodperc elteltével vette be Hetényi Zoltán kapuját. Az A-csoportos vendégek ezt követően is uralták a nyitó játékrészt, még emberhátrányban is veszélyeztettek. A magyar válogatott azonban stabilan védekezett, sőt egy négy a négy elleni szituációban komoly veszélyt is teremtett a harmad derekán, ezt követően pedig már támadásban is meg-megvillant a házigazda a teltház előtt lejátszott összecsapáson.

A második húsz perc svéd nyomással indult, és bár a magyar csapat két nagy helyzettel válaszolt, egy eladott korongból mégis a vendégek szereztek John Norman révén újabb gólt a találkozó feléhez közeledve. Egy perccel később az időközben csereként beállt Bálizs Bence kapuját is felavatták, ezúttal Emil Pettersson.

A záró felvonásban kisebb lehetőségek mindkét együttes előtt adódtak, ám a korábbiaknál álmosabban csordogáló játék képe alapján így is némileg váratlan volt az újabb svéd gól: Dennis Everberg egy kipattanó korongot vágott közelről a magyar kapuba, beállítva ezzel a 4-0-s végeredményt.

A magyar válogatott az április 22. és 28. között Kijevben sorra kerülő világbajnokságot megelőzően pénteken a világbajnoki ezüstérmes finn, míg április 18-án a szlovén együttessel találkozik a Tüskecsarnokban. Utóbbival jövő kedden Celjében is megmérkőzik.

A magyar csapat a vb-n a házigazda ukrán, valamint az osztrák, a dél-koreai, a kazah és a lengyel együttessel csap össze. A két legjobb feljut a 16-os világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

– MTI –

