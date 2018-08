Négy éve tart a gazdasági fellendülés

A 2011-es fellendülés ellenére a belső keresletben mégis elmaradt a pozitív fordulat. 2012-ben tovább mélyült az európai adósságválság, megtorpant az uniós gazdaság növekedése is. A kedvezőtlen külső környezet mellett – akkor – a csökkenő mezőgazdasági teljesítmény is visszafogta hazánk gazdasági teljesítményét, amely ennek következményeként 2012-ben 1,6 százalékkal mérséklődött az előző évihez képest – áll a KSH múlt évet összegző kiadványában.

A KSH adatai szerint a recesszió 2013 elején véget ért, a hazai gazdaság gyorsabb növekedési pályára állt, a GDP nagyságrendje 2013-ban 2,1, 2014-ben 4,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Ebben az időszakban a bővülés hajtómotorja az exportorientált járműipar és a hozzá kapcsolódó beszállító ágazatok mellett elsősorban a gazdaság szinte minden területét érintő beruházások voltak.

A következő két évben a magyar gazdaság továbbra is növekedési pályán mozgott, de a bővülés üteme veszített a lendületéből: a bruttó hazai termék 2015-ben 3,4, 2016-ban 2,2 százalékkal növekedett az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan a járműipar helyett a piaci jellegű szolgáltatások járultak hozzá leginkább a bővüléshez.

2017-ben több tényező eredményeként újra lendületet kapott a magyar gazdaság. A növekvő belső kereslet továbbra is hajtómotorja volt a piaci szolgáltatások bővülésének, ugyanakkor az ipari termelés dinamikusabban nőtt, valamint az építőiparban is pozitív irányú fordulat következett be. A javuló külső környezet mellett a teljesítmény növekedéséhez hozzájárult a háztartások kedvező pénzügyi helyzete: a reálbérek megugrottak, a hitelállomány pedig gyakorlatilag stagnált. Mindezek eredményeként a GDP volumene 2017-ben 4 százalékkal emelkedett a korábbi két évhez képest.

