Ne stigma legyen a betegség!

Az egyre növekvő betegek száma miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két éve népbetegségnek minősítette az Alzheimer-kórt. Hazánkban is egyre többen foglalkoznak a problémával, ezek közül az egyik legismertebb kezdeményezés a Franciaországból eredő Alzheimer Cafék rendszere.

Régiónkban elsőként – a Debreceni Karitatív Testület közreműködésével – a debreceni Nagyerdei Víztoronyban „nyílt meg” egy ilyen kávézó hétfőn, melynek célja olyan helyi közösség létrehozása, ahol az Alzheimer-kórban és a szellemi hanyatlás más típusú betegségeiben érintettek, családtagjaik, gondozóik, valamint a téma iránt érdeklődők találkozhatnak. A tervek szerint havonta megrendezett összejöveteleken a résztvevők egy csésze kávé mellett, baráti hangulatú légkörben tehetnek fel kérdéseket a szakembereknek, elmondhatják aggodalmaikat, valamint megoszthatják egymással a tapasztalataikat. Az első találkozón a honi rendezvénysorozat szellemi atyja, dr. Menyhárt Miklós főorvos is részt vett.

Segíteni akarnak

– A szellemi leépüléssel járó betegségek átfogó neve a demencia, ennek egyik fajtája az Alzheimer-kór, mely a gondolkodás és a megismerési funkciók beszűkülésével, magatartásváltozással, elbutulással, majd gyors biológiai leépüléssel járó kórkép. Sajnos, gyógyítani nem tudjuk, csak kezelni, amely egy komplex alapon történő állandó ápolás, és azt is el kell fogadni, hogy a beteg 5-15 éven belül elhalálozik. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen életminőségben éli meg ezt az időt, és ebben van jelentősége annak, hogy akik ápolják és együtt élnek a beteggel, ismeretekkel rendelkezzenek a problémáról. Erre Nyugat-Európában már nagyon régóta rájöttek és programokat szerveznek a betegség megismerésére – mondta el a szakember.

Az Alzheimer-kór nem csak a beteg problémája, hanem a családé is, mert a beteget folyamatosan ápolni kell, így adott esetben két ember is kiesik a munkavégzésből. Ennek nagyon komoly anyagi vonzatai lehetnek, amely gyakran sajnos komoly konfliktushoz vezethet a családtagok között. A Café szervezői egyrészt segíteni próbálnak az embereknek abban, hogy megismerjék ezt a betegséget, másrészt igyekeznek felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy súlyának megfelelően kezeljék a kérdést.

Társadalmi probléma is

– Mivel a társadalom családokból épül fel, ezért ez társadalmi probléma is, s jelentősége van annak, hogy a betegségről mindenki tudjon, legyen akár érintett, vagy csak jó szándékú segíteni akaró. A Café gondolata Franciaországból ered, amikor ott dolgoztam láttam, hogy Nicolas Sárközy elnöksége idején társadalmi program volt a demenciával való foglalkozás. Győrben megalakítottuk az első hazai Alzheimer Cafét, amelyet aztán eddig ötvenhat követett – idézte fel az előadó.

– Általában hozzátartozók és betegek vesznek részt ezeken az összejöveteleken. Eleinte szinte kivétel nélkül tartózkodó mindenki, hiszen itthon stigma, ha valakinek ilyen betegségben szenvedő családtagja van. De a szép lassan meginduló párbeszédnek hála, később megnyílnak az emberek egymásnak, és elmesélik a saját történetüket. A huszonnégy órás ápolás mérhetetlen nagy teher annak, aki végzi, ezért kell az ismereteket, tapasztalatokat megosztani egymással. Ráadásul, ha beszélünk ezekről, akkor az azt is elősegíti, hogy ne érezzük kirekesztve magunkat – hívta fel a figyelmet a főorvos.

