Ne már, az ott tényleg Matt Damon? – Hírességek, akik jól elbújtak kedvenc filmjeinkben

1. Matt Damon, Eurotrip

Az Eurotrip című tinifilmet milliók látták, itthon is keveseknek kell csak bemutatni. Azt viszont nem sokan tudják, hogy a kopasz énekes, akinek a Scotty Doesn’t Know-t köszönhetjük, valójában Matt Damon.

2. Michael Jackson, Men in Black – Sötét zsaruk 2.

Igen, a pop királya alakítja M ügynököt a Men in Black – Sötét zsaruk folytatásában. Az énekest nem rejtegetik, mégis keveseknek esik le elsőre, hogy tényleg ő van a filmben.

3. Daniel Craig, Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erő

Maga James Bond ugrott be egy rövid vendégszerepre: bár az arcát nem látjuk, de ő alakítja az egyik, Rey-t őrző rohamosztagost.

4. Madonna, Halj meg máskor

A Bond-film főcímdalát jegyző Madonna színészként is feltűnt az egyik jelenetben, mint vívóoktató. Alakítását viszont nem találták túl meggyőzőnek, meg is kapta érte az Arany Málna-díjat.

5. James Cameron, Titanic

A film elején tetűellenőrzést hajtanak végre egy kevésbé tehetős utas szakállán. A fickó, akit átvizsgálnak, maga a rendező, James Cameron.

6. Iggy Pop, Star Trek: Deep Space Nine

A legendás rockzenészt alig lehet felismerni a maszk miatt, de higgyük el, valóban ő szerepel a sci-fi-sorozat egyik részében.

7. Harrison Ford, E. T., a földönkívüli

Steven Spielberg mindig is szívesen hívott meg hírességeket, hogy köszönjenek be a filmjeiben. Viszont az E. T, a földönkívüliben úgy gondolta, a nézők figyelmét túlságosan elvonná a fő történetszálról Harrison Ford figurája, ezért végül kivágta a jelenetet, amiben felismerhető. A háta viszont így is a filmben maradt: ő az igazgató abban az iskolában, ahová Elliott jár.

8. Frank Abagnale, Kapj el, ha tudsz!

A film az egykori csekkhamisító és szélhámos, Frank Abagnale életéről szól. Az igazi Frank egy rendőr szerepét játssza a moziban: ő bilincseli meg Leonardo DiCapriót.

9. David Beckham, Az U.N.C.L.E. embere

A világhírű focista a film legelején tűnik fel, mint egykori szovjet állambiztonsági ügynök. A bajusz és a szemüveg miatt még második ránézésre sem mindig ismerhető fel.

10. Peter Jackson, Vaskabátok

A Gyűrűk Ura-filmek rendezője volt a Télapó Edgar Wright alkotásában. Borzasztóan nehéz rájönni, hogy valóban ő az, az álszakáll és a bajusz cseppet sem könnyíti meg a néző helyzetét.

11. Bill Murray, Dumb és Dumber kettyó

Murray Harry új szomszédja a kultvígjáték második felvonásában. Nem meglepő, hogy senki nem ismerte fel a nézők közül, az arcát ugyanis maszk takarja, ami a rajta lévő vegyvédelmi szerelés része.

12. Cameron Diaz, Különvélemény

A filmben Cameron Diaz is feltűnik, igaz, a színésznő fejének csupán az egyik felét látni. A jelenetben együtt szerepel a Vanília égbolt rendezőjével, Cameron Crowe-val.

13. Dan Aykroyd, Indiana Jones és a végzet temploma

A Szellemirtók sztárját egy aprócska szerepben láthatjuk: ő az, aki segít Harrison Fordnak feljutni egy repülőre.

14. Carrie Fisher és George Lucas, Hook

A film legelején egy hídon csókolózó párt szúrhat ki a néző. Igen, telitalálat: ők valójában Carrie Fisher, azaz Leia hercegnő, és George Lucas, a Csillagok háborúja-filmek rendezője.

