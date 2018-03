Ne legyünk „összeszerelő ország”

Kormányra kerülve több fontos változtatást is végrehajtana a Lehet Más a Politika – jelentette be hétfőn, Debrecenben Szél Bernadett, a párt miniszterelnök-jelöltje.

Az LMP Kölcsey Központban megtartott lakossági fórumán elmondta: egyre sürgetőbb, hogy az otthoni betegápolás díját legalább a minimálbér szintjére emeljék. Szintén az országjárásának tapasztalatai győzték meg annak a szociális intézkedésnek a szükségességéről – tudtuk meg –, hogy a családi pótlékot is emelni kell, mivel ez a juttatás 10 éve változatlan. Szél Bernadett szerint ezt 30 százalékkal kell növelni, s ezt a mértéket az állami költségvetés is elbírja.

Fotó: Matey István

Az LMP társelnöke elmondta továbbá, hogy pártja kormányra kerülve lehetővé teszi, hogy a családi pótlékot és a családi adókedvezményt 24 éves korukig megtarthassák a fiatalok. „Rezsiblöff” helyett valódi szociális alapú támogatásokat kell nyújtani, s ezzel kell kezdeni a kormányzást – hangsúlyozta.

Elsőrendűnek nevezte a „bérválság” megoldását is, amely részeként jelentős béremelés adandó a közszférának. Olyan új munkahelyeket kell teremteni, amik magas hozzáadott értéket állítanak elő, s amelyek révén Magyarország nem lesz „összeszerelő ország”. A hétvégi ellenzéki egyeztetéssel és a Jobbikkal folytatandó tárgyalásukkal kapcsolatos kérdésünkre Szél Bernadett leszögezte: hétfő estig szól a mandátuma arra, hogy tárgyaljon az ellenzéki jelöltekkel. Az LMP önálló párt, de a mostani kormányt akkor is le akarják váltani, ha értékközösséget nem is tud vállalni mindegyik ellenzéki párttal.

A tervek szerint a Jobbik képviselőivel a hétfői, debreceni fóruma után kellett találkoznia.

HBN

